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Для дому і сім'ї, Поради по дому

Коли найкраще купувати ялинку та як за нею доглядати — поради від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 254

  

Щоб ялинка тішила вас своєю красою на Різдво та Новий рік, вам слід знати, коли її поставити та як за нею доглядати

Якщо ви купите ялинку занадто рано, то ризикуєте отримати сумне й голе дерево ще до того, як будуть розпаковані різдвяні подарунки. Команда Christmas Tree World назвала найкращу дату для купівлі справжньої ялинки. І оскільки від цього року ми святкуватимемо Різдво разом з усім світом, до цих порад варто дослухатися.

Коли треба ставити ялинку

У зв’язку з переходом на новий церковний календар Різдво ми святкуватимемо 25 грудня, відповідно, різдвяні базари вже працюють. Саме час купувати колючу красуню, бо справжні різдвяні ялинки живуть в оселі в середньому від чотирьох до п’яти тижнів.

Головне — вибрати хорошу якісну ялинку. Є певні речі, які покажуть, чи достатньо здорове дерево, щоб залишатися яскравим і пишним протягом усього святкового сезону.

Аромат дерева: різні дерева пахнуть по-різному, але сильний, приємний і свіжий аромат є гарним показником здорового дерева. Затхлий та пліснявий запах — ознака можливого розкладання.

Колір: перше і найпростіше, на що варто звернути увагу покупцям ялинок, — це колір. Треба, щоб ваше дерево мало якомога яскравіший і зеленіший вигляд. Не забудьте ретельно оглянути всю ялинку, щоб переконатися, що на ній немає ділянок із сірою або коричневою хвоєю.

Стан голок: переконайтеся, що голки гнучкі, оскільки жорсткі голки, які легко ламаються, є першою ознакою дерева, що вмирає.

Опадання хвої: перевірити хвою можна, провівши руками по гілках або постукуючи по стовбуру дерева. Майте на увазі, що деяке опадання хвої буде, але якщо опадає занадто багато, варто пошукати свіжіше дерево.

Міцний стовбур необхідний для безпеки і є позитивною ознакою здорової ялинки. Це свідчить про те, що за деревом добре доглядали і воно правильно розвивалося.

Як доглядати за справжньою ялинкою

Придбавши здорове дерево, щойно ви принесете його додому, вам потрібно відпиляти стовбур на 2-3 см. Це позбавить ваше дерево від затверділого соку і дозволить йому вбирати багато води, щоб залишатися свіжим і зеленим протягом усіх свят. Справжні різдвяні ялинки можуть випивати до півтора літра води на день, тому обов’язково перевіряйте, щоб їхня підставка щодня поповнювалася водою.

Також за можливості розташуйте дерево якомога далі від батареї, тому що коливання температури можуть дуже швидко висушити вашу ялинку.

Якщо ви дотримаєтеся всіх цих корисних порад, гарна різдвяна ялинка стоятиме весь грудень.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: Для Дому і Сім'ї поради ялинки
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