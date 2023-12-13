Стартовий пакет з доставкою Glovo та Vodafone по 150 гривень — як кременчужани переживають добу без «Київстар»

Сьогодні, 16:21 Переглядів: 24

«Кременчуцький ТелеграфЪ» з'ясовував, чи збільшився потік клієнтів до інших мобільних операторів, і що про це думають люди

Учора, 12 грудня, у мережі оператора мобільного зв'язку «Київстар» стався масштабний збій через потужну хакерську атаку. За офіційною інформацією, сьогодні, 13 грудня, фахівці планують відновити домашній інтернет та розпочати запуск мобільного зв'язку. Остаточні терміни поки невідомі.

Ми вирішили дізнатися у офіційному представництві «Київстар» у місті Кременчук, чи шукають у них відповідей абоненти мобільного зв'язку, втім, там від коментарів відмовились. На дверях «Київстару» розміщене оголошення про збій у системі. Абонентів з питаннями станом на сьогоднішній ранок там не було.

Чого не скажеш про офіційні магазини Vodafone та Lifecell. Сюди кременчужани масово йдуть по нові та додаткові сімкарти.

— Без зв'язку незвично, складно — нема розуміння, як рідні, хотілося б, щоб зв'язок був, знати новини, що сталося у країні. Вирішили встановити додаткову карту, — розповідає Ольга.

У магазині Vodafone розповідають, потік клієнтів збільшився на 200%. Тож, нині працюють у посиленому режимі.

— Дуже великий потік зараз. Вчора карти були, сьогодні їх вже нема. Вони будуть, але не знаємо коли. За вчора ми продали майже 70 сім-карт, — розповіла спеціаліст магазину Vodafone Марія.

Сім-карти в магазині Lifecell, що на вулиці Соборній, закінчилися, розповідає кременчужанка Вероніка. Один з кур'єрів Glovo навіть приїхав виконувати незвичну доставку:

— Чекаю карти, бо замовили сьогодні таку доставку, але їх поки немає, обіцяють за годину, — розповідає кур'єр.

У магазині Lifecell, що на центральному ринку, теж ажіотаж — стартові пакети з можливістю підключення мобільного інтернету закінчилися, навіть варіант підключення віртуальної карти e-SIM поки відсутній, кажуть продавці.

— Карти є, але поки з інтернетом не залишилося. Через Дію сервіс тимчасово не працює. Зараз через інтернет ніяк не підключитися. Сьогодні мають виправити, але поки чекаємо, — поділився консультант магазину Lifecell Сергій.

Іван торгує сім-картами Vodafone на неофіційній розкладці біля центрального ринку. Чоловік розповідає, раніше продавав за день кілька сім-карт, а от тільки за вчора та сьогоднішній ранок вдалося реалізувати близько 50.

— Пакети вже закінчуються. Зазвичай продаю 5-6, інколи 10 пакетів. Бувають дні, що й нічого не продам, — каже Іван.

Бум на сім-карти застали й ми, от тільки на вітрині вартість карток 50 гривень, продає ж чоловік їх зараз по 150.

— Виросла ціна — була 50, стала 150. В мене був Київстар, — розповідає покупець сім-карти Олег.

Катерина прийшла по безлімітну сім-карту Vodafone на розкладку, бо у магазині карти закінчилися. Жінка розповідає, вирішила змінити оператора ще й з інших причин:

— Я думаю, що буде розумно перейти на іншого оператора, бо Київстар, як виявилося, має російських власників, тому, буде розумно змінити сім-карту, — каже Катерина.

Є й ті, хто готовий чекати відновлення мережі «Київстар», втім, скільки точно на це піде часу поки невідомо.

Нагадаємо, що «Київстар» обіцяв компенсувати клієнтам завдані незручності, кіберполіція уже попередила кременчужан, що зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти та розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора зв’язку Kyivstar.