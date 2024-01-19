Поліція розслідує роботу анонімного інформресурсу «Кременчук Today» — Холондович

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 174

Поліція Кременчука проводить розслідування щодо місцевого анонімного інформаційного ресурсу «Кременчук Today». Сайт звинувачують у дискредитації влади. Про це стало відомо під час звіту начальника Кременчуцького райуправління поліції Олександра Холондовича на сесії міської ради 18 січня, передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа».

За словами кременчуцького депутата Богдана Лазоренка, у листопаді Автозаводський районний суд виніс ухвалу щодо відкриття кримінального провадження стосовно діяльності інформаційного сайту «Кременчук Today».

— Тут [«Кременчук Today»] з’являються такі заголовки: «Депутат Денис Терещенко чекає прихід Путіна», «Депутат Олександр Роженко: розкрадання бюджету і фінансування тероризму», «Кулиничі у Кременчуці «кришує» Гриценко», «Сліди російської мафії у Кременчуці: з’явились зв’язки депутата Іваняна з крадієм в законі «дідом Хасаном», — розповів Богдан Лазоренко.

На питання депутата, коли стануть відомі імена людей, які працюють в «Кременчук Today», начальник райуправління поліції розповів, що не може наразі розголошувати подробиці перебігу розслідування. Міський голова Кременчука Віталій Малецький зазначив, що у медійній сфері «треба наводити лад».