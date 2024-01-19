На Полтавщині зіткнулися Renault та Skoda: постраждав один з водіїв

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Травмованого госпіталізували

Вчора, 18 січня, близько 14.00, у Миргороді, на вулиці Гоголя сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області. За попередньою інформацією слідства, автомобіль Renault Kangoo, яким керував 28-річний чоловік, зіткнувся з автомобілем Skoda Octavia, яким керував 67-річний мешканець Миргородського району. Внаслідок ДТП водій Skoda Octavia отримав травми, його госпіталізували. За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Нагадаємо, що сьогодні, 19 січня, у Кременчуці зіткнулися Ford та Renault. Через це був ускладнений рух на проспекті Свободи.

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