На Полтавщині зіткнулися Renault та Skoda: постраждав один з водіїв

Вчора, 18 січня, близько 14.00, у Миргороді, на вулиці Гоголя сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
За попередньою інформацією слідства, автомобіль Renault Kangoo, яким керував 28-річний чоловік, зіткнувся з автомобілем Skoda Octavia, яким керував 67-річний мешканець Миргородського району.
Внаслідок ДТП водій Skoda Octavia отримав травми, його госпіталізували.
За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що сьогодні, 19 січня, у Кременчуці зіткнулися Ford та Renault. Через це був ускладнений рух на проспекті Свободи.
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