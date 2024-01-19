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Кременчук, Воїни світла

Схилившись на коліно, Світловодськ попрощався з володарем «Золотого Хреста» із Кременчука Денисом Ільченком

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 208

 

Прощання відбулося у Світловодській громаді

Вчора, 18 січня, у Світловодську віддали останню шану захиснику України 35-річному воїну з Кременчука Денису Ільченку. Військовий загинув 1 січня 2024 року поблизу села Антонівка на Донецькому напрямку. 

Прощання відбулося на центральній площі міста, де рідні, побратими та інші жителі Світловодська попрощалися із військовослужбовцем Денисом Ільченком. Під звуки військового оркестру та мелодію «Пли­не ка­ча…» траурна процесія пройшла центральною вулицею.

Денис Ільченко народився 18 серпня 1988 року у Кременчуці, де закінчив місцеву школу та професійно-технічне училище. У 2017 році закінчив Світловодський політехнічний коледж. Проживав у Світловодську. Працював на Кременчуцькому сталеливарному заводі, Кременчуцькому хлібозаводі. Підпрацьовував у Києві.

14 квітня 2022 року став на захист України. Служив у складі 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Солдат Ільченко був нагороджений нагрудним знаком «Шлях чесності» командира 46-ї аеромобільної бригади, нагрудними знаками «Сталевий хрест» Головнокомандувача ЗСУ та «Золотий Хрест» за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.

У полеглого воїна залишилися дружина та 10-річний син.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Світловодська міська рада
Теги: війна воїни світла Золотий хрест
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