«Зарплати у лікарні платять вчасно, на найближчій сесії призначать головлікаря», — Лєднік про лікарню у Глобиному

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 333

Поки триває слідство у справі головлікаря Глобинської лікарні та ще двох фігурантів, у медзакладі надаються усі відповідні послуги та є тимчасово виконуючий обов'язки, повідомляють у Кременчуцькій РВА

Головному лікарю Ігорю Балаховському, підряднику, який виграв тендер на будівництво укриття та котельні, та депутату міської ради інкримінують статтю за розтрату та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах. Учора, 18 січня, у своєму телеграм-каналі Філіп Пронін заявив, що «сума збитків майже 6 млн».

Сьогодні, 19 січня, на брифінгу начальник райвійськадміністрації Олег Лєднік прокоментував ситуацію, передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа». За словами очільника військової адміністрації, нині у лікарні все працює у штатному режимі, а нового головлікаря призначать на найближчій сесії. Ремонт укриття, яке фігурує у справі завершено, там планували у разі тривог розміщувати вихованців школи, втім, у зв'язку зі слідством поки це неможливо.

— Поруч знаходиться школа, і ми планували, що у сховищі лікарні будуть у разі тривог перебувати діти. Але зараз нема такої у дітей змоги, йде слідство. Тому дітей розподілили по іншим бомбосховищам, які знаходяться у пішій доступності. В школі нема змоги зробити бомбосховище. Задумка була, що у лікарні буде бомбосховище розраховане на 1200 осіб, і на лікарню і на школу, — розповів Лєднік.

Нагадаємо, усім підозрюваним у справі обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.