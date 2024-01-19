20 січня у Горішніх Плавнях відбудеться Благодійний ярмарок для збору коштів на ЗСУ

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 140 Новини компаній

Мешканців та гостей Горішніх Плавнів запрошують на благодійний ярмарок, який відбудеться 20 січня о 16.00 в фоє міського Палацу культури і творчості.

Захід відбувається за підтримки компанії Ferrexpo. У ньому беруть участь майстри та майстрині з-поміж співробітників підприємств, а також мешканці Горішніх Плавнів та навколишніх громад.

Під час ярмарка-виставки відвідувачі матимуть можливість помилуватися виробами декоративно-ужиткового мистецтва, виготовленими власноруч, автентичними прикрасами, іграшкам, оберегами, виробами мильної флористики та смаколиками. Усе це буде доступне для придбання за добровільними внесками, які спрямують на підтримку Збройних сил України.

Зібрані кошти будуть спрямовані для придбання зимових комплектів шин L-200 для 1-ї окремої танкової Сіверської бригади Збройних сил України, у якій служать горішньоплавняни. Їх передасть бійцям демобілізований співробітник Полтавського ГЗК, а нині волонтер Олег Тіунов.

Два попередні благодійні ярмарки зібрали понад 50 тисяч гривень, які спрямували на придбання 18 комплектів термобілизни та тактичного взуття для захисників України, а також спорядження для 71-ої окремої єгерської бригади Збройних сил України.