Директор кіровоградського підприємства «зекономив» на податках понад 4 млн грн

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 296

Директор одного із підприємств на Кіровоградщині потрапить під суд за несплату податків на суму понад 4 млн грн та підробку службових документів. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Як повідомляє слідство, протягом липня-серпня 2022 року чоловік приховав у бухгалтерському обліку нестачу сировини, з якої підприємство виготовляє продукцію. Також він ухилився від сплати податків на суму понад 4 млн грн.

Усе майно підприємства арештували задля відшкодування завданих державі збитків.

Керівника установи звинувачують у несплаті податків та підробці службових документів (ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у Полтаві судитимуть директора спортивної школи за зловживання службовим становищем зі збитками на понад 900 тисяч гривень.



