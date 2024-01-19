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Надзвичайні новини, Полтавщина

Директор кіровоградського підприємства «зекономив» на податках понад 4 млн грн

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 296

 

Також чоловіку інкримінують підробку службових документів

Директор одного із підприємств на Кіровоградщині потрапить під суд за несплату податків на суму понад 4 млн грн та підробку службових документів. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Як повідомляє слідство, протягом липня-серпня 2022 року чоловік приховав у бухгалтерському обліку нестачу сировини, з якої підприємство виготовляє продукцію. Також він ухилився від сплати податків на суму понад 4 млн грн.

Усе майно підприємства арештували задля відшкодування завданих державі збитків.

Керівника установи звинувачують у несплаті податків та підробці службових документів (ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у Полтаві судитимуть директора спортивної школи за зловживання службовим становищем зі збитками на понад 900 тисяч гривень.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна прокуратура
Теги: Кіровоградська область підприємство податки підробка документів прокуратура Полтавщини
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