«Найгірша ситуація складається під час зниження температур». Який стан енергетичної системи Полтавщини

Сьогодні, 13:34 Переглядів: 9 Коментарів: 1

Нині ліміти дозволеної до споживання потужності становлять 50–75% від потреби

Упродовж 2022-2024 років найбільші електроенергетичні підприємства Полтавської області зазнали значних пошкоджень під час російських ракетно-дронових атак. Відсоток руйнування основного обладнання цих об’єктів становить 50–75%. Про це повідомляється у комплексній програмі енергоефективності Полтавської області «Енергоефективність — 2030».

— Найгірша ситуація складається під час зниження температур, адже Полтавщина є «дефіцитною» в частині виробництва електричної енергії, у зв’язку з чим постає гостра потреба у забезпеченні електричною енергією об’єктів життєзабезпечення області, — вказано у документі.

Нині ліміти дозволеної до споживання потужності становлять 50–75% від потреби. Для стабілізації ситуації в енергосистемі для споживачів вводять обмеження, зокрема графіки.

— Розглядається можливість вирішення вказаних проблем, шляхом комбінованого виробництва теплової та електричної енергії на місцевих котельнях, а також упровадження додаткової розподіленої генерації, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уряд підвищив тариф на електроенергію для населення. З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн/кВт.