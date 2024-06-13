«Найгірша ситуація складається під час зниження температур». Який стан енергетичної системи Полтавщини

Упродовж 2022-2024 років найбільші електроенергетичні підприємства Полтавської області зазнали значних пошкоджень під час російських ракетно-дронових атак. Відсоток руйнування основного обладнання цих об’єктів становить 50–75%. Про це повідомляється у комплексній програмі енергоефективності Полтавської області «Енергоефективність — 2030».
Нині ліміти дозволеної до споживання потужності становлять 50–75% від потреби. Для стабілізації ситуації в енергосистемі для споживачів вводять обмеження, зокрема графіки.
Нагадаємо, уряд підвищив тариф на електроенергію для населення. З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн/кВт.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.