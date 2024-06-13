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Споживач, Полтавщина

«Найгірша ситуація складається під час зниження температур». Який стан енергетичної системи Полтавщини

Сьогодні, 13:34 Переглядів: 9 Коментарів: 1

Нині ліміти дозволеної до споживання потужності становлять 50–75% від потреби

Упродовж 2022-2024 років найбільші електроенергетичні підприємства Полтавської області зазнали значних пошкоджень під час російських ракетно-дронових атак. Відсоток руйнування основного обладнання цих об’єктів становить 50–75%. Про це повідомляється у комплексній програмі енергоефективності Полтавської області «Енергоефективність — 2030».

— Найгірша ситуація складається під час зниження температур, адже Полтавщина є «дефіцитною» в частині виробництва електричної енергії, у зв’язку з чим постає гостра потреба у забезпеченні електричною енергією об’єктів життєзабезпечення області, — вказано у документі. 

Нині ліміти дозволеної до споживання потужності становлять 50–75% від потреби. Для стабілізації ситуації в енергосистемі для споживачів вводять обмеження, зокрема графіки. 

— Розглядається можливість вирішення вказаних проблем, шляхом комбінованого виробництва теплової та електричної енергії на місцевих котельнях, а також упровадження додаткової розподіленої генерації, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уряд підвищив тариф на електроенергію для населення. З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн/кВт. 

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Автор: Телеграф
Теги: енергоефективність енергосистема енергетика електроенергія
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Коментарі: 1

4 458
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:38

Бубочка обіцяв мільярд бубоват еленергії


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