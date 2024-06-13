Кому можуть вручити повістку до закінчення строку оновлення облікових даних — Полтавський ОТЦК

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 3 633 Коментарів: 1

Закон про вдосконалення мобілізації відвів військовозобов’язаним 60 днів на уточнення своїх облікових даних, які закінчуються 16 липня

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про вдосконалення мобілізації. На його виконання військовозобов’язані повинні оновити свої облікові дані протягом 60 днів — до 16 липня. Проте, це не означає, що їм у цей період не можуть вручити повістку.

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Сьогодні на брифінгу начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного територіального центра комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Істомін пояснив журналістам, кому вручають повістки до закінчення строку оновлення облікових даних.

— До закінчення строку оновлення даних повістки вручають тим, хто порушує правила військового обліку, а також тим, у кого виявили розбіжності в даних, — сказав речник обласного ТЦК.

За його словами, правила військового обліку передбачають внесення змін до облікових даних військовозобов’язаного протягом 7 днів з моменту виникнення таких змін і цю норму ніхто не скасовував та не призупиняв на час оновлення даних.

У разі відмови військовозобов’язаного від отримання повістки складається акт відмови, який підписують двоє членів групи оповіщення. Після цього поліцейський, якого включають до груп оповіщення, може проводити адміністративне затримання та доставлення відмовника до ТЦК, де його можуть притягнути до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку.

Роман Істомін нагадав норму закону, згідно з якою усі чоловіки віком від 18 до 60 років мають мати при собі військово-облікові документи та пред’являти їх на вимогу військовослужбовців ТЦК чи правоохоронців.

Він зазначив, що поки повістки вручаються військовозобов’язаним лише особисто, а після 16 липня ТЦК матиме право направляти їх поштою — листом з повідомленням. При цьому повістка буде вважатися врученою навіть якщо військовозобов’язаний відмовився від отримання листа від ТЦК, або ж не проживає за тою адресою, за якою він рахується в облікових даних ТЦК (своєчасно не оновив адресу проживання).

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Сума штрафу за порушення правил військового обліку під час дії воєнного стану складає від 17000 до 25500 грн. До адміністративної відповідальності правопорушників притягує начальник районного ТЦК та СП.

— Такий штраф можуть накласти за неприбуття до ТЦК за повісткою, відсутність військово-облікових документів, або відмову від проходження ВЛК, — зазначив Роман Істомін.

Нагадаємо, згідно із новим законом про вдосконалення мобілізації (№ 3633-ІХ) військовозобов’язані повинні постійно мати при собі військово-облікові документи та пред’являти їх разом з документом, що посвідчує особу. А у співробітників ТЦК є право вимагати від чоловіків віком від 18 до 60 років показати свої військово-облікові документи.

У Кременчуцькому районному ТЦК та СП запрацював Call-центр, в якому можна отримати консультації з питань, що стосуються оформлення документів, військового обліку та проходження військової служби.

Кременчуцький РТЦК зараз працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков.