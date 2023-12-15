Відсьогодні набула чинності заборона на вилов раків у водоймах Кременчуччини

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1

З 15 грудня набула чинності заборона на вилов раків у водоймах Кам’янського та Кременчуцького водосховищ. Про це повідомляє Полтавський рибоохоронний патруль на своїй сторінці у Фейсбуці.

Щороку, час заборони визначають залежно від погодних умов, а також врахувавши рекомендації Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України. На інших водоймах Полтавщини вона розпочалася ще 1 грудня.

Діятиме заборона до 30 червня 2024 року.

На порушників заборони чекає покарання — від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності разом із відшкодуванням нанесених рибному господарству збитків.

Компенсація за одного незаконно виловленого рака складає 3 332 грн. У разі настання кримінальної відповідальності на порушника чекає штраф від 17 до 51 тис. грн або обмеження волі до 3-х років.

Працівники Полтавського рибоохоронного патруля закликають:

Якщо Ви стали свідком порушення правил рибальства, незаконного придбання чи збуту водних біоресурсів або зберігання чи реалізації заборонених знарядь лову, прохання оперативно повідомляти на «гарячу лінію» Полтавського рибоохоронного патруля: (096) 9075008 або на Всеукраїнську безкоштовну «гарячу лінію»: 0-800-50-52-50.

Після закінчення заборони одна людина може зловити не більше 30 раків на добу.

Нагадаємо, у жовтні на водосховищі поблизу Кременчука поліція затримала та оштрафувала порушника, який мав при собі 6 раколовок.