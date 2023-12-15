Відсьогодні набула чинності заборона на вилов раків у водоймах Кременчуччини

З 15 грудня набула чинності заборона на вилов раків у водоймах Кам’янського та Кременчуцького водосховищ. Про це повідомляє Полтавський рибоохоронний патруль на своїй сторінці у Фейсбуці.
Щороку, час заборони визначають залежно від погодних умов, а також врахувавши рекомендації Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України. На інших водоймах Полтавщини вона розпочалася ще 1 грудня.
Діятиме заборона до 30 червня 2024 року.
На порушників заборони чекає покарання — від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності разом із відшкодуванням нанесених рибному господарству збитків.
Компенсація за одного незаконно виловленого рака складає 3 332 грн. У разі настання кримінальної відповідальності на порушника чекає штраф від 17 до 51 тис. грн або обмеження волі до 3-х років.
Працівники Полтавського рибоохоронного патруля закликають:
Після закінчення заборони одна людина може зловити не більше 30 раків на добу.
Нагадаємо, у жовтні на водосховищі поблизу Кременчука поліція затримала та оштрафувала порушника, який мав при собі 6 раколовок.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.