У Кременчуці в аварію потрапили три автомобілі

15 грудня близько 10.00 у Кременчуці на вулиці Велика набережна сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. Про це інформує пресслужба патрульної поліції Кременчука.
За попередніми даними, зіткнулися легковик та дві вантажівки. На місці працює поліція.
Деталей події та інформації про постраждалих поки що немає.
Рух на дорозі частково ускладнений.
Нагадаємо, внаслідок погіршення погодних умов у Кременчуці та районі рух на дорогах ускладнений.
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