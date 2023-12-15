Жителі Глобинської та Семенівської громад з учорашнього дня перебувають без світла

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Унаслідок негоди, яка накрила Полтавщину 14 грудня, на сьогодні, 15 грудня, без світла залишаються понад 4 тисячі мешканців із 19 населених пунктів у Глобинській та Семенівській громадах. Про це інформує очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі.

Енергетики працюють над подоланням наслідків негоди. Для відновлення електропостачання задіяні 17 бригад та 28 машин.

— Дорожники розчищають автошляхи та докладають зусиль, аби вони були у проїжджому стані. Задіяно понад 160 людей та 149 одиниць техніки. Цілодобово на зв’язку диспетчерські служби: 0674006080 (державні дороги), 0500150233 (місцеві), — додає Пронін.

Нагадуємо, учора внаслідок негоди без світла перебували понад 10 тисяч жителів Полтавщини.