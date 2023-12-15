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У частини абонентів «Київстар» запрацював мобільний інтернет

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 182

 

У деяких абонентів він працює за технологією LTE

Зранку 15 грудня у деяких абонентів «Київстару» почав з'являтися мобільний інтернет. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із соцмереж.

Працює зв'язок за технологією LTE.

Для підключення мобільного інтернету оператори рекомендують користувачам перезавантажити телефон і потім спробувати підключити інтернет.

Абоненти, які ще не мають доступу до мобільного зв'язку та інтернету, отримають його найближчим часом.

Нагадаємо, Україна уже третю добу долає наслідки хакерської атаки на мережу мобільного оператора Київстар. Відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань. У пресслужбі «Київстару» запевняють, що усі дані абонентів захищені.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Слово і Діло
Теги: Київстар мобільний зв'язок інтернет
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