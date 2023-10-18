На водосховищі біля Кременчука поліція дістала 6 раколовок

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17 жовтня під час патрулювання акваторії Кам’янського водосховища від міста Кременчук до села Келеберда поліціянти затримали та оштрафували порушника заборони на навігацію та вилучили з водойми заборонені знаряддя лову.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на інформацію сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції.

— Працівники сектору поліцейської діяльності на воді 17 жовтня, під час патрулювання акваторії Кам’янського водосховища річки Дніпро, виявили 6 раколовок. Наразі заборонені знаряддя лову передані для подальшого знищення, а раки випущені до природного середовища, — зазначив начальник сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції Дмитро Кисличенко.

На порушника у сфері судноплавства поліцейські склали постанову за ч. 1 ст. 117 (Порушення правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Всього з початку дії воєнного стану працівники поліції склали 261 постанову.