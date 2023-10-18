На водосховищі біля Кременчука поліція дістала 6 раколовок

17 жовтня під час патрулювання акваторії Кам’янського водосховища від міста Кременчук до села Келеберда поліціянти затримали та оштрафували порушника заборони на навігацію та вилучили з водойми заборонені знаряддя лову.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на інформацію сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції.
На порушника у сфері судноплавства поліцейські склали постанову за ч. 1 ст. 117 (Порушення правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Всього з початку дії воєнного стану працівники поліції склали 261 постанову.
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