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На водосховищі біля Кременчука поліція дістала 6 раколовок

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 162

Заборонені знаряддя лову знищать, а раків випустили у природне середовище

17 жовтня під час патрулювання акваторії Кам’янського водосховища від міста Кременчук до села Келеберда поліціянти затримали та оштрафували порушника заборони на навігацію та вилучили з водойми заборонені знаряддя лову.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на інформацію сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції. 

— Працівники сектору поліцейської діяльності на воді 17 жовтня, під час патрулювання акваторії Кам’янського водосховища річки Дніпро, виявили 6 раколовок. Наразі заборонені знаряддя лову передані для подальшого знищення, а раки випущені до природного середовища, — зазначив начальник сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції Дмитро Кисличенко.

 На порушника у сфері судноплавства поліцейські склали постанову за ч. 1 ст. 117 (Порушення правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Всього з початку дії воєнного стану працівники поліції склали 261 постанову.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини навігація заборона раки водна поліція
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