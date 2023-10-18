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У Недогарках відбувся Кубок пам'яті загиблого Героя Олександра Кушніра

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 270

 Наприкінці матчу всі кубки капітани команд віддали мамі Олександра

У Недогарках Кременчуцького району відбувся турнір з мініфутболу, присвячений пам’яті Олександра Кушніра. 21-річний захисник України загинув в районі Краматорська Донецької області.

Один з організаторів турніру Олександр Шаповал розповів «Телеграфу», що участь у пам’ятному турнірі взяли три команди під назвою «Друзі Саші». Команди розрізнялися по кольорах — команди «Жовтих», «Помаранчевих» та «Зелених». Наприкінці матчу всі кубки капітани команд віддали мамі Олександра.

— У мирному житті наш Саша любив футбол, був гравцем футбольної команди «Штурм» Недогарки. Пам’ятний матч організували на футбольному полі Недогарківської гімназії. Наприкінці напруженого поєдинку перевагу здобула команда «Жовтих», друге місце посіли гравці — «Зелених», третє — «Помаранчевих». На турнірі також були присутня мама Олександра та брат Сергій, який грав у команді переможців. Дякуємо всім, хто долучився до організації та проведення турніру. Дякуємо активним вболівальникам. Завдяки грі були зібрані кошти, які будуть передані на потреби ЗСУ. Саша назавжди у нашому серці… Вічна пам’ять! Герої не вмирають… — сказав Олександр.

 

Пройшов навчання у Британії та у складі «Буревію» боронив незалежність України

6 жовтня у селі Недогарки попрощалися з 21-річним молодшим сержантом Олександром Кушніром. Олександр Кушнір народився 4 лютого 2002 року у с. Недогарки Кременчуцького району. У 2008 році пішов у перший клас Недогарківської загальноосвітньої школи І–III ступенів. Після закінчення 9 класу у 2017 році вступив до Хорольського агропромислового фахового коледжу Полтавської державної аграрної академії, де набув спеціальності технік-механік.

 

Олександр був товариським, завжди був готовий прийти на допомогу. Він запам’ятався щирою посмішкою, доброю вдачею, любив футбол, був гравцем футбольної команди «Штурм».

29 листопада 2021 року Олександр був призваний на військову службу у військову частину № 3027 Першої Президентської бригади спеціального призначення у Вишгороді. Під час повномасштабного вторгнення Росії Олександр у складі бригади став на захист України.

Як один із найкращих військовослужбовців у 2023 році був направлений на навчання до Англії. Після повернення продовжив службу у складі 1-ї роти оперативного призначення бригади «Буревій» на Донеччині. Загинув військовий під час виконання бойового завдання 2 жовтня 2023 року в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області.

 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Олександр Шаповал
Теги: війна воїни світла футбол
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