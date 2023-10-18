У Недогарках відбувся Кубок пам'яті загиблого Героя Олександра Кушніра

У Недогарках Кременчуцького району відбувся турнір з мініфутболу, присвячений пам’яті Олександра Кушніра. 21-річний захисник України загинув в районі Краматорська Донецької області.
Один з організаторів турніру Олександр Шаповал розповів «Телеграфу», що участь у пам’ятному турнірі взяли три команди під назвою «Друзі Саші». Команди розрізнялися по кольорах — команди «Жовтих», «Помаранчевих» та «Зелених». Наприкінці матчу всі кубки капітани команд віддали мамі Олександра.
6 жовтня у селі Недогарки попрощалися з 21-річним молодшим сержантом Олександром Кушніром. Олександр Кушнір народився 4 лютого 2002 року у с. Недогарки Кременчуцького району. У 2008 році пішов у перший клас Недогарківської загальноосвітньої школи І–III ступенів. Після закінчення 9 класу у 2017 році вступив до Хорольського агропромислового фахового коледжу Полтавської державної аграрної академії, де набув спеціальності технік-механік.
Олександр був товариським, завжди був готовий прийти на допомогу. Він запам’ятався щирою посмішкою, доброю вдачею, любив футбол, був гравцем футбольної команди «Штурм».
29 листопада 2021 року Олександр був призваний на військову службу у військову частину № 3027 Першої Президентської бригади спеціального призначення у Вишгороді. Під час повномасштабного вторгнення Росії Олександр у складі бригади став на захист України.
Як один із найкращих військовослужбовців у 2023 році був направлений на навчання до Англії. Після повернення продовжив службу у складі 1-ї роти оперативного призначення бригади «Буревій» на Донеччині. Загинув військовий під час виконання бойового завдання 2 жовтня 2023 року в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області.
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