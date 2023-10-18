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Кременчук, Фронтові історії кременчужан, Війна

Залужний відзнчив кременчужанина, який знешкодив російське ДРГ зі снайпером

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 567 Коментарів: 1

«Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ присвоюють воїнам, які за відсутності офіцера взяли на себе командування підрозділом

«Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного отримав воїн з Кременчука Олександр Рудюк. У Донецькій області військовий разом із побратимами знешкодили диверсійно-розвідувальну групу зі снайпером.

 

«Кременчуцькому Телеграфу» військовий розповів, що наприкінці травня разом з побратимами виїхали на позицію для запуску ударних дронів.

— Виїхали на позицію для запуску ударних дронів. Хлопців помітила диверсійна розвідувальна група. При наближенні, мною була ліквідована ворожа ДРГ з 6 осіб, серед яких був один снайпер. Вчасно спрацювали, що вони навіть не побачили, звідки прилетіло. Всі мої залишилися без ушкоджень, — лаконічно про свій подвиг розповів військовослужбовець з Кременчука Олександр Рудюк.

 

37-річний Олександр Рудюк має військовий досвід, на початку російсько-української війни (2014-2015 роки) був у складі 25 окремої повітрянодесантної бригади. Пройшов Червоний Лиман, Ольховатку та Краматорськ. Працював у правоохоронних органах, був командиром конвойної роти у Кременчуці. З початку повномасштабної війни підтримував вагітну дружину, й коли на День Незалежності народилася донечка Аліса — приєднався до Державної прикордонної служби. За зразкове виконання військового та службового обов’язків, бездоганну службу у сфері охорони державного кордону Олександр Рудюк також нагороджений нагрудним знаком «Відмінний прикордонник».

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна нагородження Золотий хрест відзнака правоохоронці прикордонники
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Коментарі: 1

1 077
Angel737:
Сьогодні, 13:09

Слава Героям Украины и Низкий Поклон!


0 0

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ФРОНТОВІ ІСТОРІЇ КРЕМЕНЧУЖАН:

У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.

Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!

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