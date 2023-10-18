Залужний відзнчив кременчужанина, який знешкодив російське ДРГ зі снайпером

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«Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ присвоюють воїнам, які за відсутності офіцера взяли на себе командування підрозділом

«Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного отримав воїн з Кременчука Олександр Рудюк. У Донецькій області військовий разом із побратимами знешкодили диверсійно-розвідувальну групу зі снайпером.

«Кременчуцькому Телеграфу» військовий розповів, що наприкінці травня разом з побратимами виїхали на позицію для запуску ударних дронів.

— Виїхали на позицію для запуску ударних дронів. Хлопців помітила диверсійна розвідувальна група. При наближенні, мною була ліквідована ворожа ДРГ з 6 осіб, серед яких був один снайпер. Вчасно спрацювали, що вони навіть не побачили, звідки прилетіло. Всі мої залишилися без ушкоджень, — лаконічно про свій подвиг розповів військовослужбовець з Кременчука Олександр Рудюк.

37-річний Олександр Рудюк має військовий досвід, на початку російсько-української війни (2014-2015 роки) був у складі 25 окремої повітрянодесантної бригади. Пройшов Червоний Лиман, Ольховатку та Краматорськ. Працював у правоохоронних органах, був командиром конвойної роти у Кременчуці. З початку повномасштабної війни підтримував вагітну дружину, й коли на День Незалежності народилася донечка Аліса — приєднався до Державної прикордонної служби. За зразкове виконання військового та службового обов’язків, бездоганну службу у сфері охорони державного кордону Олександр Рудюк також нагороджений нагрудним знаком «Відмінний прикордонник».