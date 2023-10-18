У Кременчуцькому перинатальному центрі оновили послугу «Обстеження за 3 години»: що змінилось

У Кременчуцькому перинатальному центрі надаватимуть безкоштовне лікування в рамках послуги «Обстеження за 3 години». Про це повідомили на Facebook-сторінці медичного закладу 17 жовтня.
Зазначено, що лікуватимуть запальні захворювання, які можуть бути виявлені при обстеженні. Деякі препарати, призначені лікарем, можна отримати безкоштовно одразу під час консультації лікаря в Центрі жіночого здоров'я, розповіли на сторінці закладу.
Записатися на послугу можна в реєстратурі Центру жіночого здоров'я Кременчуцького перинатального центру або телефонами:
вул.Майора Борищака, 20/3
Вул. Київська, 14
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