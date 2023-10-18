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Кременчук, Здоров'я

У Кременчуцькому перинатальному центрі оновили послугу «Обстеження за 3 години»: що змінилось

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 225

 

Послугу надають безкоштовно

У Кременчуцькому перинатальному центрі надаватимуть безкоштовне лікування в рамках послуги «Обстеження за 3 години». Про це повідомили на Facebook-сторінці медичного закладу 17 жовтня.

Зазначено, що лікуватимуть запальні захворювання, які можуть бути виявлені при обстеженні. Деякі препарати, призначені лікарем, можна отримати безкоштовно одразу під час консультації лікаря в Центрі жіночого здоров'я, розповіли на сторінці закладу.

Що входить до пакету «Обстеження за 3 години»:

  • огляд та консультація лікаря-гінеколога;
  • мазок на флору;
  • УЗД органів малого тазу;
  • кольпоскопія;
  • мамографія.

Записатися на послугу можна в реєстратурі Центру жіночого здоров'я Кременчуцького перинатального центру або телефонами:

вул.Майора Борищака, 20/3

  • 067 284 80 77
  • 098 043 23 38

Вул. Київська, 14

  • 067 463 03 34

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: обстеження жінки перинатальний центр
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