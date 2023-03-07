У Кременчуці вже 2234 жінки пройшли безкоштовне повне обстеження у перинатальному центрі

Майже рік у Кременчуцькому перинатальному центрі на базі центру планування сім'ї працює програма «Обстеження та консультація за 3 години». За інформацією директора медзакладу Радомира Сербіна, за період існування такої програми до центру планування сім'ї звернулось 2234 жінки (що в середньому становить 10 жінок на день).
Категорії жінок по віку: 18-45 років – 42%, 46-60 років – 31%, старше 60 років – 27%.
Пакет послуг надається безкоштовно для жінок віком від 18 років. У нього входить наступне:
Інше обстеження по показаннях. Наприкінці обстеження на консультації у лікаря жінка отримує остаточний діагноз, призначається лікування, надаються рекомендації.
За час роботи програми виявили патології:
Після обстеження на оперативне лікування скерували 208 (9,3%) пацієнток з гінекологічними захворюваннями, а на консультацію до інших лікарів-спеціалістів – 687 жінок. Також багатьом жінкам призначили обстеження в лабораторіях перинатального центру, а деяким запропонували амбулаторне або стаціонарне лікування.
Телефон для запису – 0975884105 (з 8.00 до 16.00).
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер