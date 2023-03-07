У Кременчуці вже 2234 жінки пройшли безкоштовне повне обстеження у перинатальному центрі

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 415

Щоб потрапити на «Обстеження та консультація за 3 години», треба записатися

Майже рік у Кременчуцькому перинатальному центрі на базі центру планування сім'ї працює програма «Обстеження та консультація за 3 години». За інформацією директора медзакладу Радомира Сербіна, за період існування такої програми до центру планування сім'ї звернулось 2234 жінки (що в середньому становить 10 жінок на день).

Категорії жінок по віку: 18-45 років – 42%, 46-60 років – 31%, старше 60 років – 27%.

Пакет послуг надається безкоштовно для жінок віком від 18 років. У нього входить наступне:

консультація акушера-гінеколога двічі (до та після обстеження);

генітальний мазок на флору;

кольпоскопія;

мамографія (УЗД молочних залоз);

УЗД органів малого таза.

Інше обстеження по показаннях. Наприкінці обстеження на консультації у лікаря жінка отримує остаточний діагноз, призначається лікування, надаються рекомендації.

За час роботи програми виявили патології:

захворювання молочних залоз – 43%;

патологія шийки матки – 35%;

інші гінекологічні захворювання – 46%.

Після обстеження на оперативне лікування скерували 208 (9,3%) пацієнток з гінекологічними захворюваннями, а на консультацію до інших лікарів-спеціалістів – 687 жінок. Також багатьом жінкам призначили обстеження в лабораторіях перинатального центру, а деяким запропонували амбулаторне або стаціонарне лікування.

Телефон для запису – 0975884105 (з 8.00 до 16.00).