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Кременчуччина попрощалася із військовим Олександром Сизьоненком

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 713

 

Вічна пам'ять та шана захиснику України 

Сьогодні, 7 березня, попрощалися з військовим Олександром Сизьоненком з Семенівської громади Кременчуцького району. Пішов з життя захисник України 3-го березня. 

У мирному житті Олександр Володимирович Сизьоненко (1982 р.н.) був юристом. Сам він родом із села Заїчинці. У 2019-2020 роках брав участь в АТО/ООС.

25 лютого 2022 року був мобілізований до лав Збройних Сил України, де виконував обов’язки головного сержанта комендантської роти 116 бригади Територіальної оборони. Проводив навчання зі стрільб, був інструктором, готував особовий склад до оборони.

З червня 2022 року був командиром зенітно-ракетного відділення, зенітного ракетно-артилерійського взводу. Уже в липні 2022 року Олександра Сизьоненка нагородили грамотою за зразкову дисципліну, взірцевість у військовій службі під час російсько-української війни та з нагоди Дня військ Протиповітряної оборони України. 

На початку 2023 року отримав важкі поранення.
Олександр залишиться у пам’яті рідних та друзів чуйним, добрим, щедрим, він завжди приходив на допомогу. Без батька залишився 13-річний син Денис.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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