Поїзд з Кременчука до Ворохти курсуватиме за новим маршрутом до кінця листопада

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Зміни у маршруті пов'язані з ремонтними роботами на залізниці у Прикарпатті

До кінця листопада поїзд за напрямком Кременчук-Ворохта курсуватиме до Чернівців. Про це повідомила пресслужба АТ «Укрзалізниця» 18 жовтня у Facebook.

Зміни у маршруті пов’язані з ремонтними роботами на двох ділянках залізниці у Прикарпатті — Надвірна-Делятин та Микуличин-Ворохта.

— Завершення цих робіт напередодні входу в зимовий період перевезень дозволить залізничникам забезпечити якість перевезень пасажирів у напрямку гір. Просимо пасажирів зважати на ці зміни під час планування своїх поїздок, — зазначають в Укрзалізниці.

З Кременчука до Чернівців поїзд №130/129 Кременчук — Ворохта курсуватиме за такими датами: 18, 22, 24, 30 жовтня, 6, 8, 12, 14, 20, 22, 26, 28 листопада.

З Чернівців до Кременчука: 19, 23, 25, 31 жовтня, 7, 9, 13, 15, 21, 23, 27, 29 листопада.

Зміни у маршрути руху вносяться ще для 6 поїздів: