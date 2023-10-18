Поїзд з Кременчука до Ворохти курсуватиме за новим маршрутом до кінця листопада

До кінця листопада поїзд за напрямком Кременчук-Ворохта курсуватиме до Чернівців. Про це повідомила пресслужба АТ «Укрзалізниця» 18 жовтня у Facebook.
Зміни у маршруті пов’язані з ремонтними роботами на двох ділянках залізниці у Прикарпатті — Надвірна-Делятин та Микуличин-Ворохта.
З Кременчука до Чернівців поїзд №130/129 Кременчук — Ворохта курсуватиме за такими датами: 18, 22, 24, 30 жовтня, 6, 8, 12, 14, 20, 22, 26, 28 листопада.
З Чернівців до Кременчука: 19, 23, 25, 31 жовтня, 7, 9, 13, 15, 21, 23, 27, 29 листопада.
Зміни у маршрути руху вносяться ще для 6 поїздів:
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