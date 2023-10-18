У селі на Глобинщині родина отруїлася чадним газом

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17 жовтня в одному із сіл Глобинської громади родина отруїлася чадним газом. Про це інформує Кременчуцьке районне управління поліції.

Місцеві мешканці у будинку знайшли мертвою 59-річну жінку та 37-річного чоловіка без свідомості, після чого близько 14.20 повідомили про це до відділу поліції №1 (м. Глобине). На місце події виїхала слідчо-оперативна група. За попередньою версією слідства, люди могли отруїтися чадним газом через затухання газового котла.

Чоловіка відвезли у лікарню з ознаками отруєння, а тіло жінки направили на судово-медичну експертизу для вставлення причини смерті.

Наразі за даним фактом слідчий підрозділ поліції вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини та причини трагедії встановлює слідство.