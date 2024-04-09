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Кременчук, Надзвичайні новини, Здоров'я, Полтавщина

На Полтавщині виявили африканську чуму

Сьогодні, 10:45 Переглядів: 155

 

Вогнищем захворювання стало одне з підприємств у Кобеляцькому районі

Африканську чуму виявили у біоматеріалі 14 диких свиней. Про це повідомляють у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Полтавській області. Знайшли африканську чуму свиней на комунальному підприємстві «Екопарк», Кобеляцької міської ради. Фахівці отримали повідомлення про загибель 14 диких свиней, йдеться на сайті Держпродспоживслужби. Трупи тварин обстежили фахівці.

Спеціалісти отримали лабораторне підтвердження, африканської чуми у тварин.

Як зазначають у Держпродспоживслужбі, територію комунального підприємства «Екопарк» оголосили неблагополучною. У Кобеляцькій громаді запровадили карантин.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року африканську чуму свиней виявили на Градищині. В яру поблизу Мозоліївки, Градизької громади знайшли трупи домашніх свиней.

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Автор: Роксолана Жукова Джерело фото: illintsi-mrada.gov.u
Теги: африканська чума свиней Полтавщина карантин тварини
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