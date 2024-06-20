Завтра Кременчук попрощається з воїном із Сєвєродонецька Романом Ковтуном

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 253

Завтра, 21 червня, у Кременчуці відбудеться прощання із військовослужбовцем Романом Ковтуном. Початок прощання об 11.00 у Міському палаці культури. Про це стало відомо Телеграфу з власних джерел.

У листопаді 2023 року Роман пішов захищати Україну та звільняти рідну Луганщину. У лютому отримав поранення, але після шпиталю повернувся до військової частини. 10 червня Роман Миколайович Ковтун загинув на Запорізькому напрямку.

Оскільки рідний Сєвєродонецьк Романа Ковтуна тимчасово окупований російськими військами, поховають військового на Свіштовському кладовищі поруч з іншими захисниками України.