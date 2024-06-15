Захищаючи Україну загинув сєвєродончанин Роман Ковтун, який проживав у Кременчуці

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 506

На російсько-українській війні загинув мешканець Сєвєродонецька Роман Ковтун. З початку повномасштабного наступу у березні 2022 року Роман разом з тіткою виїхали до Полтави. Згодом родина переїхала до Кременчука і разом облаштовували нове місце проживання.

У листопаді 2023 року Роман пішов захищати Україну та звільняти свою рідну Луганщину. У лютому отримав поранення, але після шпиталю повернувся до військової частини.

10 червня Роман Миколайович Ковтун загинув на Запорізькому напрямку.

У Романа Ковтуна залишилася лише тітка - лікарка Надія Григоріївна, яка працювала у КНП «СЦПМСД» Сєвєродонецька Луганської області.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.