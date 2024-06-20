Валерія Лапа з Кременчука перемогла на чемпіонаті України з легкої атлетики

Вихованка Кременчуцького спортивного ліцею імені Івана Піддубного, Валерія Лапа, здобула перемогу на чемпіонаті України з легкої атлетики, який проходив у Луцьку з 18 по 20 червня серед юнаків і дівчат 2007 р. н. та молодших. Про це повідомила пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.
Учениця 9 класу Валерія Лапа зайняла два призових місця, отримавши золоту і срібну нагороди:
Завдяки цим результатам Валерія виконала норматив для участі в чемпіонаті Європи, що є значним кроком у її спортивній кар'єрі.
До змагань Валерію підготувала її тренер Вікторія Козлова.
Нагадаємо, що також Валерія Лапа виборола два «золота» на Чемпіонаті України у Львові.
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