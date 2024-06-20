Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Спорт

Валерія Лапа з Кременчука перемогла на чемпіонаті України з легкої атлетики

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 81

 

Валерія виконала норматив для участі в чемпіонаті Європи

Вихованка Кременчуцького спортивного ліцею імені Івана Піддубного, Валерія Лапа, здобула перемогу на чемпіонаті України з легкої атлетики, який проходив у Луцьку з 18 по 20 червня серед юнаків і дівчат 2007 р. н. та молодших. Про це повідомила пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.

Учениця 9 класу Валерія Лапа зайняла два призових місця, отримавши золоту і срібну нагороди:

  • І місце — у потрійному стрибку (11 м 88 см)
  • II місце — у стрибках у довжину (5 м 87 см)

Завдяки цим результатам Валерія виконала норматив для участі в чемпіонаті Європи, що є значним кроком у її спортивній кар'єрі.

До змагань Валерію підготувала її тренер Вікторія Козлова.

Нагадаємо, що також Валерія Лапа виборола два «золота» на Чемпіонаті України у Львові.

0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: легка атлетика спортивний ліцей
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 23 від 6 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№20 від 16 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№19 від 9 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх