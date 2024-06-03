Кременчуцька легкоатлетка Валерія Лапа виборола два «золота» на Чемпіонаті України

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Полтавська область має на рахунку ще дві золоті медалі від інших спортсменів

Кременчуцька легкоатлетка Валерія Лапа виборола дві золоті медалі на Чемпіонаті України, що проходив минулого тижня у Львові. Про це повідомляють педагоги Кременчуцького спортивного ліцею імені І.Піддубного, де Валерія навчається.

Спортсменка виборола:

І місце — стрибки у довжину (5 м 63 см);

І місце — потрійний стрибок (12 м 7 см);

IV місце — біг на 100 м з бар'єрами (15.11 с).

Також у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації повідомляють, що спортсмени області посіли ще два перших місця на змаганнях:

Ярослав Листопад — метання диска (61.23 м);

Сергій Шмиголь — метання списа (58.40 м).

Валерію Лапу до змагань готувала тренерка Вікторія Козлова, а Ярослава Листопада та Сергія Шмиголя — Олег Мороз.

Нагадаємо, у травні кременчуцькі легкоатлети завоювали п'ять перемог на обласному чемпіонаті.