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Кременчук, Спорт

Кременчуцька легкоатлетка Валерія Лапа виборола два «золота» на Чемпіонаті України

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 134

 

Полтавська область має на рахунку ще дві золоті медалі від інших спортсменів

Кременчуцька легкоатлетка Валерія Лапа виборола дві золоті медалі на Чемпіонаті України, що проходив минулого тижня у Львові. Про це повідомляють педагоги Кременчуцького спортивного ліцею імені І.Піддубного, де Валерія навчається.

 

Спортсменка виборола:

  • І місце — стрибки у довжину (5 м 63 см);
  • І місце — потрійний стрибок (12 м 7 см);
  • IV місце — біг на 100 м з бар'єрами (15.11 с).

Також у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації повідомляють, що спортсмени області посіли ще два перших місця на змаганнях:

  • Ярослав Листопад — метання диска (61.23 м);
  • Сергій Шмиголь — метання списа (58.40 м).

 

Валерію Лапу до змагань готувала тренерка Вікторія Козлова, а Ярослава Листопада та Сергія Шмиголя — Олег Мороз.

Нагадаємо, у травні кременчуцькі легкоатлети завоювали п'ять перемог на обласному чемпіонаті.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцький спортивний ліцей ім. І. Піддубного, Полтавська ОВА
Теги: спорт легка атлетика чемпіонат України спортивний ліцей
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