Кременчуцька легкоатлетка Валерія Лапа виборола два «золота» на Чемпіонаті України

Кременчуцька легкоатлетка Валерія Лапа виборола дві золоті медалі на Чемпіонаті України, що проходив минулого тижня у Львові. Про це повідомляють педагоги Кременчуцького спортивного ліцею імені І.Піддубного, де Валерія навчається.
Спортсменка виборола:
Також у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації повідомляють, що спортсмени області посіли ще два перших місця на змаганнях:
Валерію Лапу до змагань готувала тренерка Вікторія Козлова, а Ярослава Листопада та Сергія Шмиголя — Олег Мороз.
Нагадаємо, у травні кременчуцькі легкоатлети завоювали п'ять перемог на обласному чемпіонаті.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.