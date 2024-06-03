У Полтаві поблизу смітника виявили двох мертвих собак: поліція встановлює деталі

Сьогодні, 16:22 Переглядів: 181 Коментарів: 1

Учора, 2 червня, близько 10.00 в одному з районів Полтави поблизу сміттєвих баків знайшли двох мертвих собак. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, тварин знайшли місцеві мешканці. Вони ж і викликали на місце поліцію. На місці слідчо-оперативна група встановила, що тварини мали травми. Їхні тіла забрали на експертизу для виявлення причин загибелі.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами, вчинене з особливою жорстокістю щодо двох і більше тварин) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Наразі поліція Полтави розшукує причетних осіб. Усіх, хто має будь-яку інформацію щодо жорстокого поводження з собаками, просять звернутися до поліції за телефонами 0506062919 або 102.

Нагадаємо, в Україні у структурі Національної поліції України можуть створити підрозділ зоополіції — відповідна петиція набрала необхідну кількість голосів.