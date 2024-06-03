Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС увійшов до каталогу виробників «Українська техніка для громад»!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві поблизу смітника виявили двох мертвих собак: поліція встановлює деталі

Сьогодні, 16:22 Переглядів: 181 Коментарів: 1

 

Правоохоронці проведуть експертизу для встановлення причин загибелі тварин

Учора, 2 червня, близько 10.00 в одному з районів Полтави поблизу сміттєвих баків знайшли двох мертвих собак. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, тварин знайшли місцеві мешканці. Вони ж і викликали на місце поліцію. На місці слідчо-оперативна група встановила, що тварини мали травми. Їхні тіла забрали на експертизу для виявлення причин загибелі.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами, вчинене з особливою жорстокістю щодо двох і більше тварин) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Наразі поліція Полтави розшукує причетних осіб. Усіх, хто має будь-яку інформацію щодо жорстокого поводження з собаками, просять звернутися до поліції за телефонами 0506062919 або 102.

Нагадаємо, в Україні у структурі Національної поліції України можуть створити підрозділ зоополіції — відповідна петиція набрала необхідну кількість голосів.

ПО ТЕМІ:

У Кременчуці зоозахисники вистежили чоловіка, який взяв тварину з притулку, та забрали у нього собаку

У Кременчуці невідомі познущалися над котом - поліція встановлює деталі


0
Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтава собаки жорстоке поводження безпритульні тварини
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

144
Prav:
Сьогодні, 16:54

Вчора, теж поблизу сміттєвих баків, бачив мертвого голуба. І теж з травмами. Знав би, викликав би на місце слідчо-оперативну групу, щоб забрали його тіло на експертизу для виявлення причин загибелі.


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх