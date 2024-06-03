«Коли у них гроші будуть»: кременчужани скаржаться на роботу міського водоканалу

Сьогодні, 16:07 Переглядів: 318

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася місцева мешканка, 81-річна Валентина Носуль. Жінка стверджує, що працівники КП «Кременчукводоканал» після проведення ремонтних робіт на вулиці Харківській залишили по собі купи будівельного сміття. За її словами, ремонтники також зірвали старий асфальт і не поклали новий, як обіцяли.

Труби замінили, а за собою не прибрали

Валентина Носуль — жителька Кременчука, мешкає на вулиці Харківській з 1974 року. Через два роки після переїзду, згадує, тут дорогу покрили асфальтом, який простояв до травня 2024 року.

В цьому році через кілька днів після Пасхи, приблизно 6-7 травня, на вулиці виникла аварійна ситуація, розповідає жінка. В сусідів біля будинку лопнула труба з водою. Місцеві звернулись до «Кременчукводоканалу», аби ті приїхали й відремонтували порив. По приїзду протягом кількох днів ремонтники зірвали асфальт на вулиці та замінили трубу.

— Розкопати — розкопали. Коли вони це робили, я виходила, просила, питала, як це буде, — розповідає жінка.

Проте працівники запевнили, що по завершенню робіт дорогу знов заасфальтують. Обіцяного асфальту майже через місяць після цього мешканці вулиці так і не дочекались.

— Вітер несе весь бруд й пилу двір й в будинок. Ні білизну попрати й посушити не можна, ні повітрям свіжим подихати. Коли сильний вітер — весь пил з вулиці несе на одяг, — жаліється Валентина.

Приблизно через два тижні після ремонту жінка зверталась на гарячу лінію адміністрації міста. Дзвонила двічі, проте відповіді не було. З третьої спроби по той бік слухавки почула: «Що ви хочете?» На питання, коли відремонтують дорогу, отримала відповідь: «Нам сказали, коли у них будуть гроші».

«Вони нічим не кращі за оркiв»

В ході розмови з кременчужанкою до нас приєднався ще один мешканець вулиці Харківської — Олександр.

— У нас все копають, а потім після себе залишають бардак, — одразу кинув чоловік. — Люди прибирали самі. Ями закидують, хто чим може. Треба реально щось робити. Бо вони ж приїхали, зруйнували… То чим вони кращі за оркiв, які все руйнують… Вони нічим не кращі. Взяли, зруйнували й поїхали.

У диспетчерській КП «Кременчукводоканал» нашій редакції повідомили, що в планах установи протягом червня все заасфальтувати. Можливо, зауважили, зможуть і на цьому тижні, проте все залежить від погоди, і від того, як буде асфальтний завод видавати матеріал.