«Коли у них гроші будуть»: кременчужани скаржаться на роботу міського водоканалу

Розрили, а відремонтувати забули — мешканці вулиці Харківська жаліються на дії «Кременчукводоканалу»
До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася місцева мешканка, 81-річна Валентина Носуль. Жінка стверджує, що працівники КП «Кременчукводоканал» після проведення ремонтних робіт на вулиці Харківській залишили по собі купи будівельного сміття. За її словами, ремонтники також зірвали старий асфальт і не поклали новий, як обіцяли.
Валентина Носуль — жителька Кременчука, мешкає на вулиці Харківській з 1974 року. Через два роки після переїзду, згадує, тут дорогу покрили асфальтом, який простояв до травня 2024 року.
В цьому році через кілька днів після Пасхи, приблизно 6-7 травня, на вулиці виникла аварійна ситуація, розповідає жінка. В сусідів біля будинку лопнула труба з водою. Місцеві звернулись до «Кременчукводоканалу», аби ті приїхали й відремонтували порив. По приїзду протягом кількох днів ремонтники зірвали асфальт на вулиці та замінили трубу.
Проте працівники запевнили, що по завершенню робіт дорогу знов заасфальтують. Обіцяного асфальту майже через місяць після цього мешканці вулиці так і не дочекались.
Приблизно через два тижні після ремонту жінка зверталась на гарячу лінію адміністрації міста. Дзвонила двічі, проте відповіді не було. З третьої спроби по той бік слухавки почула: «Що ви хочете?» На питання, коли відремонтують дорогу, отримала відповідь: «Нам сказали, коли у них будуть гроші».
В ході розмови з кременчужанкою до нас приєднався ще один мешканець вулиці Харківської — Олександр.
У диспетчерській КП «Кременчукводоканал» нашій редакції повідомили, що в планах установи протягом червня все заасфальтувати. Можливо, зауважили, зможуть і на цьому тижні, проте все залежить від погоди, і від того, як буде асфальтний завод видавати матеріал.
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