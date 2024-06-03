Прокурори Кременчуцької окружної прокуратури привітали дітей зі святом

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 46

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей керівництво Кременчуцької окружної прокуратури взяло участь в урочистому заході Державної установи «Кременчуцька виховна колонія». Крім привітань вихованцям подарували солодощі та спеціалізовану літературу до бібліотеки установи.

Також прокурори завітали з подарунками до Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини, Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та привітали діток, які потребують особливої уваги — сиріт, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Дітям подарували солодощі, фрукти та іграшки, яким діти були дуже раді.