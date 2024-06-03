Прокурори Кременчуцької окружної прокуратури привітали дітей зі святом

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей керівництво Кременчуцької окружної прокуратури взяло участь в урочистому заході Державної установи «Кременчуцька виховна колонія». Крім привітань вихованцям подарували солодощі та спеціалізовану літературу до бібліотеки установи.
Також прокурори завітали з подарунками до Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини, Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та привітали діток, які потребують особливої уваги — сиріт, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Дітям подарували солодощі, фрукти та іграшки, яким діти були дуже раді.
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