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Прокурори Кременчуцької окружної прокуратури привітали дітей зі святом

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 46

Діти отримали смаколики та книги

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей керівництво Кременчуцької окружної прокуратури взяло участь в урочистому заході Державної установи «Кременчуцька виховна колонія». Крім привітань вихованцям подарували солодощі та спеціалізовану літературу до бібліотеки установи.

 

Також прокурори завітали з подарунками до Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини, Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та привітали діток, які потребують особливої уваги — сиріт, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Дітям подарували солодощі, фрукти та іграшки, яким діти були дуже раді.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: день захисту дітей
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