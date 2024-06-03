Дві нагороди абсолютного Чемпіонату України з плавання — в Горішніх Плавнях

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Вихованка ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів та Полтавської обласної школи вищої спортивної майстерності Юлія Ткаченко здобула дві нагороди абсолютного чемпіонату України з плавання. Інші наші спортсмени не потрапили до трійки призерів. Але деякі з них зуміли покращити свої попередні результати. Про успіхи юної спортсменки повідомляє газета «Хроніки тижня».

Абсолютний чемпіонат України з плавання проходив із 4 по 8 травня у Броварах. У змаганнях взяли участь 280 кращих плавців із Київської, Одеської, Харківської, Тернопільської, Запорізької, Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Житомирської, Донецької, Волинської, Львівської, Рівненської, Хмельницької областей. Серед них — шість вихованців відділення плавання ДЮСШ №1 Горішніх Плавнів. Змагання відбувалися протягом чотирьох днів у різних дисциплінах на дистанціях від 50 м до 1500 м. Як зазначив тренер ДЮСШ №1 Артем Лашко, для 14-річної Юлії Ткаченко це були не перші змагання серед дорослих. На нинішньому чемпіонаті вона здобула дві бронзові медалі на дистанції 100 м та 200 м на спині серед жінок. Як зазначається у протоколах змагань, дистанцію 200 м майстер спорту Юлія Ткаченко пропливла за 2:17.80. На дистанції 100 м вона показала результат 1:04.54.

«Я вважаю, що Юлія добре справилася та показала свої результати, вдало впоравшись з попередніми запливами в перший день змагань, потрапивши до фіналу А, що дало право змагатися за призові місця — а Юлія зайшла до всіх фіналів А на дистанціях 100, 200 та 50 метрів на спині», — зауважив Артем Лашко.

Нашу спортсменку на цих дистанціях випередила її давня конкурентка з Дніпропетровської області Ніка Шарафутдінова, разом із якою Юлія Ткаченко доволі часто опиняється у призерах змагань національного рівня. Але тренер не вважає її суперницею своєї вихованки.

«Ніка — більш досвідчена спортсменка, до того ж вона на п’ять років старша, а Юлії тільки 14, так що у неї ще все попереду», — упевнений наставник.

Друге місце на дистанції 100 м на спині посіла спортсменка з Одеської області, теж старша за вихованку ДЮСШ No 1.

«У Юлії зараз складний календар змагань — вона ще не встигла відпочити після міжнародного молодіжного турніру з плавання, що відбувся в Північній Македонії 6-7 квітня, та як слід підготуватися до нових стартів, тому її нинішніми результатами я задоволений», — наголосив Артем Лашко.

Нагадаємо, Юлія Ткаченко виборола перше та два других місця на змаганнях із плавання у Скоп’є (Північна Македонія) у складі збірної України. Інша вихованка Артема Лашка — Поліна Клеймьонова здобула в Броварах четверте та два п’ятих місця, але тренер наголосив, що вона покращила свої результати на дистанціях 100 м, 200 м та 50 м брасом.

Данило Разгонов на дистанції 100 м вільним стилем у фіналі В показав другий результат, але у підсумку посів десяте місце серед 75 спортсменів. А на дистанції 50 м батерфляєм вийшов до фіналу.

«Дещо підвела психологічна підготовка: хлопець не впорався зі своїми емоціями, бо змагання були складні, а суперники дуже потужні», — вважає Артем Лашко.

Ще один вихованець нашої спортивної школи Вадим Бєсєда покращив свої попередні результати на частки секунди.

«Прикро за Микиту Біленко, який на дистанції 50 м вільним стилем був дискваліфікований за фальстарт», — зауважив наставник.

Як зазначає Артем Лашко, він та його вихованці із цікавістю спостерігали за технікою чемпіона світу Владислава Бухова та дворазового олімпійського призера Михайла Романчука, які змагалися разом зі спортсменами ДЮСШ No 1.

«Змагання поруч із дійсно великими спортсменами дають можливість вивчати їхні сильні сторони та запозичувати краще тим, хто дійсно прагне теж досягти найвищих результатів», — підсумував тренер.