Кондиціонери заборонені: як врятуватися від спеки на роботі та вдома. Дієві методи

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 0

Врятуватися від спеки, коли кондиціонери під забороною, допоможе лід, вода та вентилятор

Одним з найнекомфортніших рішень українського уряду українці називають рекомендацію не вмикати кондиціонери. І хоч більшість розуміє необхідність економії енергоресурсів й зниження навантаження на енергосистему, пережити неможливу спеку без охолоджувачів повітря складно.

Ми зібрали дієві методи, які допоможуть впоратися з жарою в офісі й вдома

Кубики льоду та потік повітря = прохолода

Перше, що може замінити кондиціонер, це – вентилятор. Він не охолоджує кімнату, а лише забезпечує циркуляцію повітря в приміщенні. Для того, щоб результат був відчутний, можна з'єднати кубики льоду і потік повітря.

Для цього відріжте верх пластикової пляшки й наповніть її льодом. Потім помістіть її перед обертовими лопатями вентилятора, які відразу ж поширять холодне повітря по навколишньому простору. Прохолода забезпечена!

Вимкнути все!

Вимкніть всі електронні прилади, якими не користуєтесь. Варто пам’ятати, що всі вони виділяють тепло.

Вимикайте світло. Не використовуйте лампи розжарювання, замість них поставте світлодіодні. Такі лампи не будуть додатково нагрівати ваше приміщення.

Закрийте вікна

Повісьте на вікна білі жалюзі, світловідбивну плівку або «блекаут» штори (багатошарові). Темними тканинами не варто користуватися, оскільки звичайна тканина вбирає в себе сонячне тепло і потім віддає його у кімнату, тим самим окрім спеки у кімнаті ще й буде задуха.

Також затінюйте вікна з вулиці. Це можуть бути ролети, великі парасольки, або натягнута тканина.

Провітрюйте кімнату вночі, коли вуличне повітря найпрохолодніше. Зачиняти вікна слід рано вранці - до настання спеки.

Особисте охолодження

Для особистого охолодження використовуйте віяло. Також зараз набирають популярності кепки з вентилятором.

Не забувайте про одяг

Носіть вільний та світлий одяг. Натуральні волокна, такі як бавовна та льон, роблять тканину особливо дихаючою. На голові також має бути світлий головний убір.

Не забувайте пити воду!

Пийте достатньої кількості води протягом дня. Це може бути як звичайна вода, так і холодний або гарячий м’ятний напій. Він чудово підходить для охолодження, оскільки природний ментол стимулює рецептори прохолоди в організмі.

Уникайте вживання алкоголю та кави, оскільки вони можуть спричинити зневоднення.

Холодні обтирання

Вдома приймайте прохолодний душ, в офісі використовуйте вологі компреси для охолодження шкіри. Навіть опускання ніг у миску з крижаною водою може допомогти охолонути.

Якщо намочити вуха, долоні й ступні, то охолодження буде відчутнішим — ці ділянки тіла мають мале співвідношення площі поверхні до об’єму, тож добре віддають тепло.

Рятівний басейн

Якщо ви живете в приватному будинку, можна встановити басейн, адже це найкращий метод боротьби зі спекою для людей різного віку.