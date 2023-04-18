У Полтаві підпільний швейний цех незаконно використовував відомі світові логотипи

У Полтаві підпільний швейний цех виготовляв одяг, сумки та інші товари, незаконно використовуючи логотипи відомих світових брендів. Про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі.
Під час обшуку у цеху правоохоронці вилучили 25 швейних машинок, 6 станків для професійної вишивки, понад 1000 сумок і ременів, різноманітний одяг, тканину, нитки, фурнітуру, комп’ютерну техніку та чорнові записи.
Наразі ведеться досудове розслідування, встановлюються особи, причетні до злочину.
За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури слідчі дії за ч. 3 ст. 229 КК України (незаконне використання знаків для товарів і послуг, фірмового найменування, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі) здійснюються детективами Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області.
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