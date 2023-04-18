У Кременчуці двоє місцевих напали на 17-річного хлопця

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 164

У неділю, 16 квітня, ввечері, у Кременчуці неподалік ринку, місцеві 48-річний чоловік та 47-річна жінка, приставивши гострий металевий предмет до шиї 17-річного хлопця, відібрали у нього сумку з особистими речами. Про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі.

Під час обшуку помешкання злочинців, правоохоронці знайшли речі потерпілого: сумку, паспорт та банківські картки.

Наразі правопорушників затримали в порядку ст. 208 КПК України та повідомили про підозру у розбійному нападі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України). Також вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

На даний час триває досудове розслідування.