Мешканцям підтоплених територій Кременчуччини рекомендували пити лише привозну воду, у Кременчуці вода — в нормі

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Держпродспоживслужба надала рекомендації у зв’язку із повінню: привозна вода, польові кухні та дератизація

Сьогодні, 18 квітня, у Кременчуцькій РВА зібралася комісія ТЕБ та НС, де розглядали невідкладні заходи щодо попередження повені та паводків, а також запобігання виникнення на території району спалахів інфекційних захворювань.

Присутні на засіданні голови громад Кременчуччини відзвітували про ситуацію на місцях. Начальник Кременчуцького райуправління ДСНС Олексій Стеценко запевнив, що ситуація контрольована, рятувальники мають усі засоби, аби евакуювати у разі потреби людей.

Станом на ранок 18 квітня частково підтопленими залишаються території Самусіївки, Кам’яних Потоків, Садків, Чечелевого, Дмитрівки, Потоків, Кривушів. Це близько 620 присадибних ділянок, 107 домогосподарств та два будинки. У районі Кривушів найбільше постраждали кооперативи «Будівельник» та «Зоря».

Саме в цих населених пунктах через загрозу інфекції фахівці не рекомендують людям пити воду зі своїх свердловин — адже через підняття рівня води туди могли потрапити стічні води з туалетів, вода з погребів, підвалів тощо.

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби своєю чергою розробило рекомендації для потерпілих внаслідок повені територій.

Заходи, рекомендовані Держпродспоживслужбою, озвучив заступник начальника районного управління Євгеній Латухін:

питне водопостачання населення забезпечувати привозною та фасованою водою;

водопровідну питну воду заборонити навіть із господарською метою через інтенсивне бактеріологічне та хімічне забруднення;

налагодити постачання населенню продуктів гарантованої якості, організувати гаряче харчування за допомогою польових кухонь (бажано створити систему гарячого харчування на місцях);

організувати заходи з дезінфекції та дератизації на потерпілих від повені території, аби запобігти розмноженню гризунів;

після сходу води – очистити поверхню ґрунту, перекопати ділянки на городах на глибині 20-25 см;

вигрібні вбиральні очистити за допомогою асенізаційних машин та продезінфікувати хлорним вапном;

спорожнити та почистити колодязі, продезінфікувати там воду;

трупи тварин та птиці захоронити на скотомогильниках.

Зазначимо, що Держпродспоживслужба отримала завдання щогодини відстежувати стан питної води на підтоплених територіях, де є колодязі, свердловини та вигрібні ями.

Нагадаємо, станом на 17 квітня вода в Кременчуцькому районі відповідала санітарним нормам.

Що в Кременчуці

Тим часом у Кременчуці якість питної води через повінь не погіршується попри зміну кольору.

— Усі помітили, що колір води змінився , але вода, яка подається в місто, відповідає санітарно-гігієнічним нормам, — заявив під час ранкового брифінгу начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.

За даними Кременчуцького відокремленого підрозділу Полтавського обласного центру профілактики хвороб МОЗ, станом на ранок 18 квітня якість води питної, що подається в централізовану водопровідну мережу міста, відповідає вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Нагадаємо, рівень води у Дніпрі в районі Кременчука дещо піднявся. У районній адміністрації запевняють, що ситуація – під контролем.

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Протокол комісії можна завантажити тут — protokol.pdf [608,43 Kb] (cкачиваний: 0)