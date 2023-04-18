Мешканцям підтоплених територій Кременчуччини рекомендували пити лише привозну воду, у Кременчуці вода — в нормі

Держпродспоживслужба надала рекомендації у зв’язку із повінню: привозна вода, польові кухні та дератизація
Сьогодні, 18 квітня, у Кременчуцькій РВА зібралася комісія ТЕБ та НС, де розглядали невідкладні заходи щодо попередження повені та паводків, а також запобігання виникнення на території району спалахів інфекційних захворювань.
Присутні на засіданні голови громад Кременчуччини відзвітували про ситуацію на місцях. Начальник Кременчуцького райуправління ДСНС Олексій Стеценко запевнив, що ситуація контрольована, рятувальники мають усі засоби, аби евакуювати у разі потреби людей.
Станом на ранок 18 квітня частково підтопленими залишаються території Самусіївки, Кам’яних Потоків, Садків, Чечелевого, Дмитрівки, Потоків, Кривушів. Це близько 620 присадибних ділянок, 107 домогосподарств та два будинки. У районі Кривушів найбільше постраждали кооперативи «Будівельник» та «Зоря».
Саме в цих населених пунктах через загрозу інфекції фахівці не рекомендують людям пити воду зі своїх свердловин — адже через підняття рівня води туди могли потрапити стічні води з туалетів, вода з погребів, підвалів тощо.
Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби своєю чергою розробило рекомендації для потерпілих внаслідок повені територій.
Заходи, рекомендовані Держпродспоживслужбою, озвучив заступник начальника районного управління Євгеній Латухін:
Зазначимо, що Держпродспоживслужба отримала завдання щогодини відстежувати стан питної води на підтоплених територіях, де є колодязі, свердловини та вигрібні ями.
Нагадаємо, станом на 17 квітня вода в Кременчуцькому районі відповідала санітарним нормам.
Тим часом у Кременчуці якість питної води через повінь не погіршується попри зміну кольору.
За даними Кременчуцького відокремленого підрозділу Полтавського обласного центру профілактики хвороб МОЗ, станом на ранок 18 квітня якість води питної, що подається в централізовану водопровідну мережу міста, відповідає вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».
Нагадаємо, рівень води у Дніпрі в районі Кременчука дещо піднявся. У районній адміністрації запевняють, що ситуація – під контролем.
Повінь у Кременчуці: «чужа вода» прибуватиме ще тиждень
Протокол комісії можна завантажити тут —
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