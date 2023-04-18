Курс валют: де в Кременчуці 18 квітня вигідно обмінювати гроші

У вівторок, 18 квітня, гривня після тижня ослаблення зміцнилася до долара та євро на «чорному ринку», але в касах банків курс залишився майже без змін.
Курс долара на «чорному ринку» становив 37,63 — 37,79 грн, а у понеділок, 17 квітня, курс коливався між 37,71 — 37,89 грн. Гривня дещо зміцнилася до долара після ослаблення протягом минулого тижня.
Як і курс до долара, але більш суттєво, зміцнився «чорний» курс гривні до євро. На цей же час становив 41,05 — 41,31 грн проти курсу 41,20 — 41,55 грн за євро у понеділок.
Середні курси валют в касах банків були такими:
Долар США
Найвигідніший курс здачі — у Полтава-Банку (37,60 грн за $1).
Найвигідніший курс купівлі — у ПриватБанку (37,80 грн за $1).
Варто розуміти, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу.
Євро
Найвигідніший курс здачі — у Полтава-Банку (40,90 грн).
Найвигідніший курс купівлі — в Укргазбанку (41,30 грн).
Злотий
Найвигідніший курс здачі — у Полтава-Банку (8,70 грн).
Найвигідніший курс купівлі — в Ощадбанку (8,85 грн).
Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.
Де найвигідніший курс?
Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.
Зазвичай, курс валюти як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів +380987080768, +380953009208.
Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.
Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від $500 або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.
В обміннику, крім вигідного обміну, можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!
КУРСИ АКТУАЛЬНІ
Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:
Курс валют НБУ на 17.04.2023 року:
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