Курс валют: де в Кременчуці 18 квітня вигідно обмінювати гроші

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 225

У вівторок, 18 квітня, гривня після тижня ослаблення зміцнилася до долара та євро на «чорному ринку», але в касах банків курс залишився майже без змін.

Курс долара на «чорному ринку» становив 37,63 — 37,79 грн, а у понеділок, 17 квітня, курс коливався між 37,71 — 37,89 грн. Гривня дещо зміцнилася до долара після ослаблення протягом минулого тижня.

Як і курс до долара, але більш суттєво, зміцнився «чорний» курс гривні до євро. На цей же час становив 41,05 — 41,31 грн проти курсу 41,20 — 41,55 грн за євро у понеділок.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США — 37,5-38,0 грн (курс на 17 квітня — 37,5-38,0 грн);

Євро — 40,75-41,5 грн (курс на 17 квітня — 40,8-41,65 грн);

Злотий

Сьогодні у відділеннях банків в Кременчуці:

Д олар США

купують — по 37,44 грн,

грн, продають — по 38,05 грн.

Найвигідніший курс здачі — у Полтава-Банку (37,60 грн за $1).

Найвигідніший курс купівлі — у ПриватБанку (37,80 грн за $1).

Варто розуміти, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу.

Є вро

купують — по 40,63 грн,

грн, продають — по 41,61 грн.

Найвигідніший курс здачі — у Полтава-Банку (40,90 грн).

Найвигідніший курс купівлі — в Укргазбанку (41,30 грн).

З лотий

купують — по 8,45 грн,

грн, продають — по 8,96 грн.

Найвигідніший курс здачі — у Полтава-Банку (8,70 грн).

Найвигідніший курс купівлі — в Ощадбанку (8,85 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.

Зазвичай, курс валюти як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів +380987080768, +380953009208.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від $500 або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.

В обміннику, крім вигідного обміну, можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!

КУРСИ АКТУАЛЬНІ

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:

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Курс валют НБУ на 17 .0 4 .2023 року: