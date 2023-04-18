Сьогодні вночі на Полтавщині горіла господарча споруда

Сьогодні, 18 квітня, о 1.16, у селищі Котельва Полтавського району, на вулиці Спаській сталась пожежа у приватній господарчій споруді. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Полтавській області.
Пожежу ліквідували о 3.38. Травмованих та загиблих немає. Вогонь знищив покрівлю на площі 55 кв. м та частину перекриття.
До гасіння залучився 4 державний пожежно-рятувальний пост.
Наразі причина пожежі встановлюється.
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