Сьогодні вночі на Полтавщині горіла господарча споруда

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Травмованих та загиблих немає

Сьогодні, 18 квітня, о 1.16, у селищі Котельва Полтавського району, на вулиці Спаській сталась пожежа у приватній господарчій споруді. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Полтавській області.

Пожежу ліквідували о 3.38. Травмованих та загиблих немає. Вогонь знищив покрівлю на площі 55 кв. м та частину перекриття.

До гасіння залучився 4 державний пожежно-рятувальний пост.

Наразі причина пожежі встановлюється.