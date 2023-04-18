Минулої ночі тривога на Полтавщині лунала через ворожий безпілотник

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Минулої ночі повітряну тривогу оголошували через ворожий безпілотник, що літав на північному сході України. Про це 18 квітня під час ранкового брифінгу повідомив начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік. Він зазначив, що БПЛА летів із північного напрямку Полтавщини, відносно далеко від Кременчуцького району.

Зазначимо, що деякі телеграм-канали повідомляли, що БПЛА — «Шахід» або російський «Гранат-4» — летів у бік Полтавщини. Повітряна тривога минулої ночі тривала три години.