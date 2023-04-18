На Полтавщині авто з'їхало у кювет та перекинулося: є постраждалі

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Водія та пасажира госпіталізували

17 квітня близько 22.00 поблизу села Водяна Балка Диканської громади Полтавського району 40-річний полтавець на автомобілі ВАЗ-2105 з’їхав у кювет, після чого авто перекинулося. За матеріалами Полтавського районного управління поліції, унаслідок дорожньо-транспортної події травмувалися водій та 40-річний пасажир автомобіля, мешканець Диканської громади. З місця події медики госпіталізували обох чоловіків до лікарні. За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, розпочав кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. Обставини та причини події з’ясовує слідство.

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