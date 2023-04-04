У «Кременчукводоканалі» розповіли, чому вода з-під крана змінила колір

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 1 239

Все, що відбувається у водах Кременчуцького моря, впливає й на воду, яку централізовано отримують містяни

Останніми днями жителі Кременчука можуть спостерігати зміни в забарвленні води в мережі централізованого водопостачання міста.

Фахівці КП «Кременчукводоканал» пояснюють це змінами у хімічному та гідробіологічному складі дніпрової води, єдиному джерелі водопостачання нашого міста, які пов’язані:

зі збільшенням рівня наповнення та забарвленості води у Кременчуцькому водосховищі;

з підвищенням температури води;

масовим розвитком холодолюбних водоростей.

Таке явище спостерігається по всьому дніпровському каскаду.

— Наразі очисні споруди комунального підприємства працюють стабільно, залучені всі технологічні процеси для очищення та виробництва питної води. Водоканал забезпечений усіма необхідними реагентами, виконується посилений цілодобовий контроль якості води на всіх етапах водопідготовки та перед подачею її у мережу міста, — розповіли комунальники.

Відхилень за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками у водопровідній воді не зафіксовано. Якість води у мережі водопостачання міста повною мірою відповідає вимогам ДержСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

У разі виникнення будь-яких питань звертайтесь цілодобово до диспетчерської служби КП «Кременчукводоканал» за телефонами:

067 403 9786

050 305 4571

Раніше ми писали про стан забруднення поверхневих вод Дніпра у Кременчуцькому районі в лютому 2023 року.