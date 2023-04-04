У «Кременчукводоканалі» розповіли, чому вода з-під крана змінила колір

Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Кременчук, Споживач

У «Кременчукводоканалі» розповіли, чому вода з-під крана змінила колір

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 1 239

 

Все, що відбувається у водах Кременчуцького моря, впливає й на воду, яку централізовано отримують містяни

Останніми днями жителі Кременчука можуть спостерігати зміни в забарвленні води в мережі централізованого водопостачання міста.

Фахівці КП «Кременчукводоканал» пояснюють це змінами у хімічному та гідробіологічному складі дніпрової води, єдиному джерелі водопостачання нашого міста, які пов’язані:

  • зі збільшенням рівня наповнення та забарвленості води у Кременчуцькому водосховищі;
  • з підвищенням температури води;
  • масовим розвитком холодолюбних водоростей.

Таке явище спостерігається по всьому дніпровському каскаду.

— Наразі очисні споруди комунального підприємства працюють стабільно, залучені всі технологічні процеси для очищення та виробництва питної води. Водоканал забезпечений усіма необхідними реагентами, виконується посилений цілодобовий контроль якості води на всіх етапах водопідготовки  та перед подачею її у мережу міста, — розповіли комунальники.

Відхилень за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками у водопровідній воді не зафіксовано. Якість води у мережі водопостачання міста повною мірою відповідає вимогам ДержСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

У разі виникнення будь-яких питань звертайтесь цілодобово до диспетчерської служби КП «Кременчукводоканал» за телефонами:

  • 067 403 9786
  • 050 305 4571

Раніше ми писали про стан забруднення поверхневих вод Дніпра у Кременчуцькому районі в лютому 2023 року.

2
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Кременчуцька міська рада
Теги: вода Кременчукводоканал якість води питна вода централізоване опалення довідник роз'яснення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 12 від 23 березня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 11 від 16 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 10 від 9 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх