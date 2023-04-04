У «Кременчукводоканалі» розповіли, чому вода з-під крана змінила колір

Все, що відбувається у водах Кременчуцького моря, впливає й на воду, яку централізовано отримують містяни
Останніми днями жителі Кременчука можуть спостерігати зміни в забарвленні води в мережі централізованого водопостачання міста.
Фахівці КП «Кременчукводоканал» пояснюють це змінами у хімічному та гідробіологічному складі дніпрової води, єдиному джерелі водопостачання нашого міста, які пов’язані:
Таке явище спостерігається по всьому дніпровському каскаду.
Відхилень за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками у водопровідній воді не зафіксовано. Якість води у мережі водопостачання міста повною мірою відповідає вимогам ДержСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».
У разі виникнення будь-яких питань звертайтесь цілодобово до диспетчерської служби КП «Кременчукводоканал» за телефонами:
Раніше ми писали про стан забруднення поверхневих вод Дніпра у Кременчуцькому районі в лютому 2023 року.
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