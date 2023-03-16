Стан забруднення поверхневих вод Дніпра у Кременчуцькому районі в лютому

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 174

У лютому вода в річці Дніпро була придатна для споживання за більшістю показників. Про це свідчить Аналіз стану забруднення поверхневих вод в Аналітичному огляді від Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації.

Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області

Регіональним офісом водних ресурсів у Полтавській області здійснюється моніторинг водних об’єктів у районах основних водозаборів комплексного призначення, водогосподарських систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання за радіологічними та хімічними показниками.

Згідно з Програмою державного моніторингу вод у частині проведення Держводагентством спостережень на масивах поверхневих вод, забір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення, кожний місяць проводиться відбір проб з річки Дніпро у створах:

водозабору м. Горішні Плавні;

Власівського водозабору м. Кременчук;

водозабору Градизької зрошувальної системи (с. Пронозівка Кременчуцького району).

Порівняння здійснювалося відповідно до показників зазначених у наказі Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 липня 2012 р. №471 «Нормативи екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морських та прісних водах (біохімічного споживання кисню (БСК5), хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин, мінерального фосфору та амонійного азоту».

— Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України №94-р від 20 січня 2016 р. нормативи СанПиН №4630-88 для поверхневих вод водних об’єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування з 01.01.2017 р. втратили чинність. Це означає, що визначення ГДК (гранично допустимих концентрацій) у поверхневих водах порівнянню до цих нормативів не підлягає, — зауважили в Регіональному офісі водних ресурсів у Полтавській області.

Результати аналізів (дата відбору 14 лютого 2023 р.)

Гідрохімічний режим води річці Дніпро у створі питного водозабору м. Горішні Плавні:

ХСК — 35,00 мгО/дм3 (перевищення Нормативів у 1,4 раза);

БСК5 — 3,84 мгО2/дм3 (перевищення Нормативів у 1,3 раза).

У створі Власівського питного водозабору м. Кременчука з річки Дніпро:

ХСК – 37,00 мгО/дм3 (перевищення Нормативів у 1,5 раза);

БСК5 – 4,04 гО2/дм3 (перевищення Нормативів у 1,3 раза).

У створі водозабору Градизької зрошувальної системи з річки Дніпро:

ХСК — 39,00 мгО/дм3 (перевищення Нормативів у 1,6 раза);

БСК5 — 4,24 мгО2/дм3 (перевищення Нормативів у 1,4 раза).

Поливні води джерел зрошення по екологічних критеріях якості віднесені до I класу, тобто придатні без обмежень. Проведена оцінка якості зрошувальної води згідно з національним стандартом України ДСТУ 2730:2015 «Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії» свідчить про придатність води з Кременчуцького водосховища по більшості показників без обмежень.

Державна установа «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»

Згідно з «Програмою моніторингу якості води рік України: Дніпро, Сіверський Донець, Південний Буг, Дністер, Десна» від 22 квітня 1994 р. ДУ «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» проводився аналіз лабораторних досліджень води річки Дніпро в межах Полтавської області, які були виконані Кременчуцьким районним відокремленим підрозділом ДУ «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» протягом лютого 2023 року.

Якість води оцінювалась у створі №26 – Кременчуцьке водосховище, с. Власівка, водозабір м. Кременчука, 500 м вище греблі Кременчуцької ГЕС. Дата відбору проби – 15 лютого 2023 р.

Дослідження проводили за такими показниками:

органолептичні (запах);

фізико-хімічні (рН, завислі речовини, окислюваність, БСК5, група азоту, хлориди, сульфати, загальне залізо, марганець, нафтопродукти, загальна жорсткість, отрутохімікати);

бактеріологічні (кількість сапрофітних бактерій, ЛКП, збудники кишкових інфекцій, кількість коліформ та ентерококів).

Більшість основних гідрохімічних показників залишаються в межах норми.

За результатами санітарно-хімічних досліджень відібрана проба води не відповідає нормативним вимогам по показнику БСК5.

За результатами мікробіологічних досліджень — вода відповідає вимогам нормативної документації: