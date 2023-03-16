Стан забруднення поверхневих вод Дніпра у Кременчуцькому районі в лютому

У лютому вода в річці Дніпро була придатна для споживання за більшістю показників. Про це свідчить Аналіз стану забруднення поверхневих вод в Аналітичному огляді від Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації.
Регіональним офісом водних ресурсів у Полтавській області здійснюється моніторинг водних об’єктів у районах основних водозаборів комплексного призначення, водогосподарських систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання за радіологічними та хімічними показниками.
Згідно з Програмою державного моніторингу вод у частині проведення Держводагентством спостережень на масивах поверхневих вод, забір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення, кожний місяць проводиться відбір проб з річки Дніпро у створах:
Порівняння здійснювалося відповідно до показників зазначених у наказі Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 липня 2012 р. №471 «Нормативи екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морських та прісних водах (біохімічного споживання кисню (БСК5), хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин, мінерального фосфору та амонійного азоту».
Гідрохімічний режим води річці Дніпро у створі питного водозабору м. Горішні Плавні:
У створі Власівського питного водозабору м. Кременчука з річки Дніпро:
У створі водозабору Градизької зрошувальної системи з річки Дніпро:
Поливні води джерел зрошення по екологічних критеріях якості віднесені до I класу, тобто придатні без обмежень. Проведена оцінка якості зрошувальної води згідно з національним стандартом України ДСТУ 2730:2015 «Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії» свідчить про придатність води з Кременчуцького водосховища по більшості показників без обмежень.
Згідно з «Програмою моніторингу якості води рік України: Дніпро, Сіверський Донець, Південний Буг, Дністер, Десна» від 22 квітня 1994 р. ДУ «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» проводився аналіз лабораторних досліджень води річки Дніпро в межах Полтавської області, які були виконані Кременчуцьким районним відокремленим підрозділом ДУ «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» протягом лютого 2023 року.
Якість води оцінювалась у створі №26 – Кременчуцьке водосховище, с. Власівка, водозабір м. Кременчука, 500 м вище греблі Кременчуцької ГЕС. Дата відбору проби – 15 лютого 2023 р.
Дослідження проводили за такими показниками:
Більшість основних гідрохімічних показників залишаються в межах норми.
За результатами санітарно-хімічних досліджень відібрана проба води не відповідає нормативним вимогам по показнику БСК5.
За результатами мікробіологічних досліджень — вода відповідає вимогам нормативної документації:
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