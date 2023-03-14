Чим у лютому дихали горішньоплавняни

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Дані від Кременчуцької лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Полтавського центру з гідрометеорології

Для визначення забрудненості повітря у Горішніх Плавнях в лютому відібрано та проаналізовано 496 проб. Крім того, відбиралися проби на визначення вмісту важких металів.

Про це свідчать дані аналітичного огляду від департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації.

Систематичні спостереження за вмістом забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Горішніх Плавнів проводяться Кременчуцькою лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря Полтавського центру з гідрометеорології на стаціонарному посту №1 (вул. Добровольського, 6) по 8 інгредієнтах.

Середньомісячні концентрації забруднювальних речовин не перевищували гранично допустимих значень. У лютому перевищень за максимально разовою граничною концентрацією не зафіксовано.

У порівнянні з попереднім місяцем в атмосферному повітрі міста дещо зменшився вміст пилу та дещо збільшився вміст фенолу. Концентрація інших домішок майже не змінилась.

Порівняно з лютим 2022 року зменшився вміст пилу, діоксиду азоту. Концентрації інших домішок істотно не змінились.

Раніше ми писали, чим горішньоплавняни дихали в липні 2022 року.