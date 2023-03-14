Чим дихали жителі Кременчука в лютому

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Дані від Кременчуцької лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Полтавського центру з гідрометеорології

Для визначення забрудненості повітря у Кременчуці в лютому відібрано та проаналізовано 1 624 проби щодо 10 забруднювальних домішок. Про це свідчать дані аналітичного огляду від департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації.

Систематичні спостереження за вмістом забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Кременчука проводяться Кременчуцькою лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря Полтавського центру з гідрометеорології на 4-х стаціонарних постах:

пост №1 (вул. Молодіжна, 9);

пост №2 (вул. Лікаря О. Богаєвського, 2);

пост №4 (вул. Шевченка, 22/30);

пост №5 (вул. Приходька, 89).

Відбір проб здійснювався 2-4 рази на добу, щоденно крім неділь, тривалість відбору проби 20-30 хвилин. На ПСЗ № 1 та ПСЗ № 4 відбирались проби на вміст важких металів.

Порівняно з січнем середній вміст пилу в центральній частині міста зменшився до 0,4 ГДКсд, на Молодіжному досягнув рівня 1,0 ГДКсд. Випадків перевищення ГДКмр не зафіксовано.

в центральній частині міста зменшився до 0,4 ГДКсд, на Молодіжному досягнув рівня 1,0 ГДКсд. Випадків перевищення ГДКмр не зафіксовано. Рівень забруднення повітря формальдегідом порівняно з попереднім місяцем збільшився по всьому місту та був у межах 2,7 – 2,9 ГДКсд. Випадків перевищення за максимально разовою гранично допустимою концентрацією не зафіксовано.

порівняно з попереднім місяцем збільшився по всьому місту та був у межах 2,7 – 2,9 ГДКсд. Випадків перевищення за максимально разовою гранично допустимою концентрацією не зафіксовано. Середньомісячні концентрації діоксиду азоту спостерігалися в межах 0,6 – 1,1 ГДКсд, збільшились по всьому місту. Найбільший середній вміст домішки був у районі зупинок «Центральний ринок» та «Кредмаш», найменший – на Молодіжному. Випадків перевищення ГДКмр не зафіксовано.

спостерігалися в межах 0,6 – 1,1 ГДКсд, збільшились по всьому місту. Найбільший середній вміст домішки був у районі зупинок «Центральний ринок» та «Кредмаш», найменший – на Молодіжному. Випадків перевищення ГДКмр не зафіксовано. Вміст оксиду вуглецю визначався на всіх ПСЗ. Істотних змін за цією домішкою не відмічено. Середньомісячні концентрації були у межах 0,1 – 0,2 ГДКсд. Випадків перевищення ГДКмр не зафіксовано.

визначався на всіх ПСЗ. Істотних змін за цією домішкою не відмічено. Середньомісячні концентрації були у межах 0,1 – 0,2 ГДКсд. Випадків перевищення ГДКмр не зафіксовано. Вміст фенолу визначався на ПСЗ № 1 та ПСЗ № 4. Порівняно з січнем рівень забруднення домішкою дещо зменшився і становив на Молодіжному – 0,2 ГДКсд, у центрі міста – 0,3 ГДКсд. Випадків перевищення ГДКмр не зафіксовано.

визначався на ПСЗ № 1 та ПСЗ № 4. Порівняно з січнем рівень забруднення домішкою дещо зменшився і становив на Молодіжному – 0,2 ГДКсд, у центрі міста – 0,3 ГДКсд. Випадків перевищення ГДКмр не зафіксовано. Вміст сажі визначався на ПСЗ № 1 та ПСЗ № 4. Порівняно з попереднім місяцем середньомісячні концентрації не змінилися та становили: на Молодіжному – 0,1 ГДКсд, у центрі міста – 0,2 ГДКсд. Перевищень за максимально разовою ГДК не зафіксовано.

визначався на ПСЗ № 1 та ПСЗ № 4. Порівняно з попереднім місяцем середньомісячні концентрації не змінилися та становили: на Молодіжному – 0,1 ГДКсд, у центрі міста – 0,2 ГДКсд. Перевищень за максимально разовою ГДК не зафіксовано. Середньомісячні концентрації ангідриду сірчистого були у межах 0,1 ГДК. Перевищень максимально разової гранично допустимої концентрації не зафіксовано.

були у межах 0,1 ГДК. Перевищень максимально разової гранично допустимої концентрації не зафіксовано. Спостереження за оксидом азоту проводились на ПСЗ № 2. Середньомісячна концентрація не змінилась порівняно з січнем і досягла рівня 0,5 ГДКсд. Перевищень за максимально разовою ГДК не зафіксовано.

проводились на ПСЗ № 2. Середньомісячна концентрація не змінилась порівняно з січнем і досягла рівня 0,5 ГДКсд. Перевищень за максимально разовою ГДК не зафіксовано. Спостереження за вмістом аміаку та сульфатів проводились на ПСЗ № 2. Середньомісячна концентрація аміаку становила 0,1 ГДКсд. Перевищень за максимально разовою ГДК з аміаку не зафіксовано. Вміст сульфатів дещо збільшився до 0,0035 мг/м3 (ГДК на сульфати не встановлені).

Порівняно з лютим 2022 року відмічено збільшення середнього вмісту формальдегіду. Вміст пилу, фенолу, діоксиду азоту дещо зменшився.

Раніше ми писали, чим дихали кременчужани в липні 2022 року.