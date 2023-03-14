Вчора у Кременчуці виявили 32 нові випадки COVID-19

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13 березня у Кременчуці зареєстрували 32 нові випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

21 жінка віком від 25 до 83 років;

9 чоловіків віком від 19 до 83 років;

2 дитини першого року життя.

28 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 4 – перебувають на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 25 пацієнтів.

Одужали 8 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 799;

одужало - 26 919;

померло - 739.

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