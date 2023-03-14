Вчора у Кременчуці виявили 32 нові випадки COVID-19

13 березня у Кременчуці зареєстрували 32 нові випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
28 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 4 – перебувають на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 25 пацієнтів.
Одужали 8 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Раніше ми писали, як кременчужанам дізнатися, чи їхні «Доступні ліки» повністю безоплатні, чи треба доплачувати.
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