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Вишивка «білим по білому» з Полтавщини може поповнити список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 311

 

Це унікальна вишивка, родом з Решетилівки

Днями Міністерство культури та інформаційної політики направило Міністерству закордонних справ України 3 номінаційні досьє елементів нематеріальної культурної спадщини, звідки вони були передані до ЮНЕСКО. Серед них є решетилівська вишивка «білим по білому». Її подано до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини.

Як повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації, ініціаторами подання виступили осередки майстерності та професійного навчання в Решетилівці.

- Вишивка «білим по білому» – унікальна і знакова не лише для Полтавщини, а й для України загалом. Вона має всі шанси поповнити список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, – зазначив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Крім того, серед номінаційних досьє – міжнародна номінація, підготовлена спільно з Республікою Естонія, – «Українська писанка: традиція і мистецтво». Вперше Україна подала номінацію до Реєстру кращих практик з охорони нематеріальної культурної спадщини «Практика з охорони кобзарсько-лірницької традиції».

Раніше ми писали, що Полтавська облрада нагадала чиновникам про решетилівську вишивку.


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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Полтавська обласна військова адміністрація
Теги: вишивка білим по білому Решетилівка ЮНЕСКО
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