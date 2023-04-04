У 2022 році західні союзники надали Україні лише військової допомоги на $70 млрд — це два річних бюджета країни

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 237

Окрім військової допомоги західні союзники надавали Україні й фінансову допомогу — власним коштом держава фінансує лише армію, а все інше утримується коштом міжнародної допомоги

Глава НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні союзники у 2022 році надали Україні військової допомоги на 65 млрд євро (близько 70,7 млрд доларів). Про це повідомляє CNN.

Ця цифра не враховує нещодавнє надходження в Україну сучасних танків, іншої броньованої техніки та боєприпасів.

Єнс Столтенберг підтвердив, що підтримка альянсу є довгостроковою, і закликав союзників більше інвестувати в оборону.

Генеральний секретар НАТО підтвердив, що союзники «єдині в рішучості триматися курсу і підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно».

Варто зазначити, що 70 млрд доларів, це приблизно 2 державних бюджети України за власними надходженнями (без міжнародної підтримки).

За даними Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби, у 2022 році до загального фонду державного бюджету надійшло 1 491 млрд грн ($40 млрд).

Основні надходження були отримані шляхом:

ПДВ із ввезених на митну територію України товарів — 253 млрд грн;

253 млрд грн; ПДВ з вироблених в Україні товарів — 214 млрд грн;

214 млрд грн; ПДФО та військового збору — 148 млрд грн;

148 млрд грн; податку на прибуток підприємств — 117 млрд грн;

117 млрд грн; рентної плати за користування надрами — 81 млрд грн;

81 млрд грн; акцизного податку — 79 млрд грн;

79 млрд грн; ввізного та вивізного мита — 21 млрд грн.

Окрім того, протягом 2022 року до загального фонду держбюджету надійшло 480 млрд грн міжнародної допомоги.