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У 2022 році західні союзники надали Україні лише військової допомоги на $70 млрд — це два річних бюджета країни

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 237

 

Окрім військової допомоги західні союзники надавали Україні й фінансову допомогу — власним коштом держава фінансує лише армію, а все інше утримується коштом міжнародної допомоги

Глава НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні союзники у 2022 році надали Україні військової допомоги на 65 млрд євро (близько 70,7 млрд доларів). Про це повідомляє CNN.

Ця цифра не враховує нещодавнє надходження в Україну сучасних танків, іншої броньованої техніки та боєприпасів.

Єнс Столтенберг підтвердив, що підтримка альянсу є довгостроковою, і закликав союзників більше інвестувати в оборону.

Генеральний секретар НАТО підтвердив, що союзники «єдині в рішучості триматися курсу і підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно».

Варто зазначити, що 70 млрд доларів, це приблизно 2 державних бюджети України за власними надходженнями (без міжнародної підтримки).

За даними Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби, у 2022 році до загального фонду державного бюджету надійшло 1 491 млрд грн ($40 млрд).

Основні надходження були отримані шляхом:

  • ПДВ із ввезених на митну територію України товарів 253 млрд грн;
  • ПДВ з вироблених в Україні товарів 214 млрд грн;
  • ПДФО та військового збору 148 млрд грн;
  • податку на прибуток підприємств 117 млрд грн;
  • рентної плати за користування надрами 81 млрд грн;
  • акцизного податку 79 млрд грн;
  • ввізного та вивізного мита 21 млрд грн.

Окрім того, протягом 2022 року до загального фонду держбюджету надійшло 480 млрд грн міжнародної допомоги.

Власним коштом Україна фінансує лише армію — все інше утримується коштом міжнародної допомоги
За перші два місяці року бюджетні видатки зросли у 2,2 раза, з них 60% йде на оборону та безпеку
Бюджет-2023: половина коштів — на оборону, мінімалка залишається 6500
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Автор: Віктор Крук
Теги: допомога озброєння НАТО допомога армії Держбюджет
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