У 2022 році західні союзники надали Україні лише військової допомоги на $70 млрд — це два річних бюджета країни

Окрім військової допомоги західні союзники надавали Україні й фінансову допомогу — власним коштом держава фінансує лише армію, а все інше утримується коштом міжнародної допомоги
Глава НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні союзники у 2022 році надали Україні військової допомоги на 65 млрд євро (близько 70,7 млрд доларів). Про це повідомляє CNN.
Ця цифра не враховує нещодавнє надходження в Україну сучасних танків, іншої броньованої техніки та боєприпасів.
Єнс Столтенберг підтвердив, що підтримка альянсу є довгостроковою, і закликав союзників більше інвестувати в оборону.
Генеральний секретар НАТО підтвердив, що союзники «єдині в рішучості триматися курсу і підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно».
Варто зазначити, що 70 млрд доларів, це приблизно 2 державних бюджети України за власними надходженнями (без міжнародної підтримки).
За даними Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби, у 2022 році до загального фонду державного бюджету надійшло 1 491 млрд грн ($40 млрд).
Основні надходження були отримані шляхом:
Окрім того, протягом 2022 року до загального фонду держбюджету надійшло 480 млрд грн міжнародної допомоги.
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