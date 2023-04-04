У Кременчуці навчатимуть серцево-легеневій реанімації

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 169

9 квітня у Кременчуці відбудеться тренінг із домедичної допомоги. Про це повідомив кременчуцький волонтер, інструктор 44 Навчального Центру Роман Бутрімов.

Тема: Серцево-легенева реанімація.

Початок о 13.30. Тривалість заходу 3,5 години.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.

Велика тема. Практика із навчальним манекеном та тренажером АЗД.

— Тренінг — волонтерський! Кількість місць чітко обмежена! Звертаю увагу — місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг. Та додам, що приміщення розташоване в Центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам.Буде теоретична та практична частини. Обов’язково взяти — Пару чистих носочків!!! Будемо працювати у спортивному дитячому залі. Попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання — пишете мені у Viber про це і додаєте: прізвище, Ім‘я та номер телефону.Не дзвонити!!! Я не відповім. Телефон: 097-716-47-85, — сказав волонтер.