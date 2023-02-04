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Кременчук, Культура, Полтавщина

Полтавська облрада нагадала чиновникам про решетилівську вишивку

Сьогодні, 18:41 Переглядів: 230

 Голова облради Біленький попросив внести від України вишивку «білим по білому» на розгляд Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

Голова Полтавської облради Олександр Біленький звернувся до міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка з проханням  внести від України вишивку «білим по білому» на розгляд Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Про це Біленький написав у Фейсбук.

Прохання було передано під час засідання круглого столу в Полтаві щодо перейменування вулиць у Полтаві під головуванням Ткаченка, його заступника та депутатів минулих скликань.

Нагадаємо, влітку 2017 року Мінкультури  включило до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України «Технологія виконання вишивки «білим по білому» селища Решетилівка Решетилівського району Полтавської області» (наказ Міністерства культури України від 29.06.2017 року №561).

Елемент «Технологія виконання вишивки «білим по білому» селища Решетилівка Решетилівського району Полтавської області вже давно є  візитівкою краю. Її особливість у характерному поєднанні численних технік – до 5-7 одночасно. Поєднання лишви, ажурних мережок, вирізування, виколювання та  особливо ювелірних технік – «солов’їні вічка», «зерновий вивід» –  робить речі, виконані в цій техніці, справжнім твором високого мистецтва. При цьому розкривається все багатство і краса узорів, ювелірність їх виконання. Решетилівська вишивка «білим по білому» - своєрідний художній засіб, який асоціюється з красою морозних візерунків.

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Основними носіями і центром збереження сучасної вишивки «білим по білому» є майстри та викладачі Решетилівського художнього професійного ліцею, вишивальниці приватної майстерні художніх промислів «Соломія», викладачі та учителі Решетилівської дитячої школи мистецтв, Решетилівської гімназії імені І.Л. Олійника та творчі родини.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: решетилівська вишивка
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