Кременчуцьких дітей запрошують виготовити домашній декор

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 120

У понеділок, 6 лютого, кременчуцьких дітей запрошують на майстерню «Декор з ниток та картону».

Завдяки картонній основі планують власноруч виготовити різні фігурки тваринок та, використовуючи різнокольорові клубочки, додамо їм м'якості та кольору. Потім виробами можна буде прикрасити оселю.

Посилання на реєстрацію:

Участь - безкоштовна

Коли: 6 лютого, 16:00

Де: вул. «Простір ідей», вул. Софіївська, 36-Б