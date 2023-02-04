Кременчуцьких дітей запрошують виготовити домашній декор

У понеділок, 6 лютого, кременчуцьких дітей запрошують на майстерню «Декор з ниток та картону».
Завдяки картонній основі планують власноруч виготовити різні фігурки тваринок та, використовуючи різнокольорові клубочки, додамо їм м'якості та кольору. Потім виробами можна буде прикрасити оселю.
Посилання на реєстрацію:
Участь - безкоштовна
Коли: 6 лютого, 16:00
Де: вул. «Простір ідей», вул. Софіївська, 36-Б
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер