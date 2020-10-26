Вишивку «білим по білому» готують до включення до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

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У Полтаві відбулася перша зустріч із майстрами решетилівської вишивки «білим по білому». За інформацією пресслужби Полтавської ОДА, вишивку «білим по білому» готують до включення до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.





Заслужений майстер народної творчості України, голова Полтавського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України Євген Пілюгін говорить, що довгий час працював у Решетилівському училищі й добре знає процес навчання вишивальниць.





- Вишивка «білим по білому» має до 100 технік: гладь, мережка, рахункові техніки. Вишивальниці й нині шиють вручну й рахують переплетення ниток полотна, тому й орнамент більш геометризований. Вишивка трудомістка та забарна, швидко її не зробиш, тому й дорога. Це класична вишивка, яка пережила всі рівні й вийшла на найвищий, – розповів Євген Пілюгін.





Решетилівська вишивка «білим по білому» популярна не лише на Полтавщині, а й в Україні та світі. Нещодавно вишиту «білим по білому» сорочку для королеви Великої Британії Єлизавети ІІ зробили майстрині з Решетилівки. Виготовили її в рахунковій техніці та геометричним орнаментом.









Свою майстерність передає молоді член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, майстер художньої вишивки Віра Забора. Жінка вишиває вже 32 роки. Сама розробляє малюнки на основі стародавніх робіт, що дійшли до нашого часу. Персональні виставки почала проводити з 1998 року.





- Полтавська традиційна вишивка «білим по білому» дуже складна. Її в основному використовують на свята, весілля. Не кожен майстер може вишивати в цій техніці. Якщо шиєш 3-4 години, то можуть почати боліти очі, бо складно весь час дивитися на біле. Також успіх роботи залежить від використаних ниток та тканини, – розповіла Віра Забора.





До вишивання, як до професії, майстриня Наталія Рома повернулася через 20 років після закінчення училища. Спочатку для неї це було як хобі.





- 20 років по тому вишила собі блузку. Повторила свою дипломну роботу, але зробила сучасніший крій. У 2018 році відбувався конкурс «Вишиваний Кременчук», і на ньому з цією роботою зайняла перше місце та здобула приз глядацьких симпатій. Після цього до мене почали приходити люди та цікавитися вишивкою «білим по білому». Приємно, що нині для цієї вишивки починається новий етап популяризації. Маю більше двох десятків робіт», – сказала Наталія Рома.





Майстриня розповіла, що вишивала сорочку для турчанки.





- Думала, як буде жінка зі Сходу носити таку прозору сукню. Але вона їй дуже личить. До слова, на мої майстер - класи з вишивки «білим по білому» приходять дівчата з мусульманської общини й цікавляться цією технікою, – розповідає Наталія Рома.– Раніше думала, що кожна жінка може вишивати, але коли потрапила в решетилівський музей і побачила, які є роботи, не було роздумів вступати в училище чи ні.





Нині Полтавська ОДА та Департамент культури і туризму проводять підготовчу роботу до включення вишивки «білим по білому» до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.





- Це складний процес, бо ЮНЕСКО – найвищий ступінь визнання. Потрібно пройти багато етапів із підготовки документів. Спочатку пакет документів готують на місцевому ріні, а потім їх передають до Мінкульту. Вже потім – до ЮНЕСКО. Нині ми на етапі збору документації», – сказав директор Полтавського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи Дмитро Соколов.





Зустрічі з майстрами триватимуть щотижня до кінця листопада з метою популяризації елементу нематеріальної культурної спадщини «Технологія виконання вишивки «білим по білому» та підвищення обізнаності серед мешканців Полтавської області.